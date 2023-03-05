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В Бахмут есть возможность доставлять боеприпасы и вывозить раненых – ВСУ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 21:52
В Бахмут есть возможность доставлять боеприпасы и вывозить раненых – ВСУ
ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 5 марта, скриншот deepstatemap

Силы обороны имеют возможность доставлять в Бахмут боеприпасы, продукты и медикаменты, а также забирать раненых.

Источник: спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Силы обороны держат оборону в Бахмуте, туда есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, медикаменты, забирать оттуда раненых".

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Детали: На вопрос, правда ли, что в районе Бахмута были взорваны важные для украинских военных мосты, Череватый сказал: "Да, во время военных действий враг бьет по нашей инфраструктуре, мостам и другим направлениям. Однако наши подразделения обеспечивают различными способами возможность доставлять все необходимое".

Он также отметил, что "никогда ни одна армия мира не объявляет о своих тактических действиях".

Что предшествовало: 4 марта Череватый сообщал, что Россия не взяла под контроль город Бахмут в Донецкой области, массового отвода оттуда украинских войск не происходит.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут.

Темы: Бахмутвойна
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