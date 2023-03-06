Украина проводит ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте – ISW

Украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте, при этом рано делать оценки относительно намерений Украины о полном уходе из города.

Источник: отчет Института изучения войны

Детали: Аналитики института считают, что украинские силы, возможно, отходят со своих позиций на восточном берегу реки Бахмутка, учитывая недавние геолокационные кадры разрушения железнодорожного моста через реку на северо-востоке Бахмута.

В ISW отметили, что геолокационные видеозаписи показали, что силы ЧВК "Вагнер" продолжали продвигаться в северо-восточной части Бахмута и 5 марта продвинулись в районе железнодорожной станции Ступки.

"Украинский военнослужащий сообщил, что по состоянию на 4 марта российские войска еще не пересекли реку Бахмутку в центральной части Бахмута, а российские блогеры утверждали, что "Вагнер" оттеснил украинские позиции к центральной части Бахмута. Пока непонятно, планируют ли украинские войска удерживать позиции на западном берегу реки Бахмутка", – говорится в отчете института.

ISW убежден, что украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной, поскольку она "продолжает поглощать российскую живую силу и технику тогда, как украинские войска не несут чрезмерных потерь".

Дословно: "Украинские войска вряд ли выйдут из Бахмута сразу. Они могут продолжать постепенный отход с боями, чтобы истощить российские войска в городских боях. Российские войска вряд ли быстро получат значительные территориальные успехи при ведении войны в городе, которая обычно выгодна для тех, кто обороняется, и может позволить украинским войскам нанести значительные потери наступающим российским подразделениям, даже если украинские войска будут активно отступать.

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Центр города Бахмут расположен на западном берегу реки Бахмутка. Российским войскам придется вести бои через эту территорию, если они не смогут продвинуться непосредственно на север или юг от Бахмута. Такие городские условия и особенности реки могут сыграть на руку украинским силам, если они смогут удержать линию от Хромового (поселок на северо-западной окраине Бахмута – ред.) до трассы Т0504 Бахмут-Константиновка. Украинская оборона позиций у Хромового и на Т0504 может заставить российские войска вести бои через городскую местность центральной части Бахмута, что может привести к значительным задержкам и потерям для российских сил и ускорить кульминацию российского наступления.

Городские бои в Бахмуте могут еще больше истощить и без того истощенные российские смешанные силы, как это произошло после отхода украинских войск с линии Северодонецк-Лисичанск, что фактически положило конец российским наступательным операциям в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года".

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