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Зеленский: Бахмут дает один из самых больших результатов за всю войну

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 марта 2023, 22:04
Зеленский: Бахмут дает один из самых больших результатов за всю войну
БАХМУТ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут дает один из самых больших результатов за всю войну, комментируя решение продолжить оборонять город от российских оккупантов.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Бахмут дал и дает один из крупнейших результатов за время этой войны, за время всей битвы за Донбасс. И я благодарю каждого солдата, кто сражается на этом сложном направлении. Кто сражается за все части нашего государства, на всех направлениях".

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Детали: Зеленский также подробнее рассказал о заседании Ставки, на котором докладывали о ситуации в Бахмуте. Он отметил, что прямо спросил главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сирского, отойти ли из города. 

Оба генерала ответили: "не отходить и усиливаться". По его словам, Ставка единогласно поддержала эту позицию. Президент поручил главнокомандующему найти соответствующие силы, чтобы помочь украинским защитниками в Бахмуте.

Зеленский добавил, что "нет такой частички Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться, и нет такого украинского окопа, в котором стойкость и героизм наших бойцов были бы якобы неценными".

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Что этому предшествовало: 

  • Издание Bild, ссылаясь на источники, сообщало, что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным возник спор относительно действий в городе Бахмут, бои за который идут с лета прошлого года.

Напомним: 

  • Зеленский и Минобороны Украины неоднократно отмечали, что враг не считается с потерями на Бахмутском направлении.
  • В частности, 6 февраля СNN, ссылаясь на разведку НАТО, сообщило, что российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут Донецкой области в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.

Темы: БахмутЗеленскийпрезидентвойна
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