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В парламенте Швейцарии отклонили одно из предложений разрешить реэкспорт оружия в Украину

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 23:37

Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - в понедельник после многочасовых дебатов отклонил ходатайство разрешить реэкспорт оружия, которое предусматривало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В предложении, которое выдвинул представитель либералов Тьерри Буркарт, предусматривалась отмена запрета реэкспорта военного оборудования в страны, которые "преданы швейцарским ценностям и имеют режим экспортного контроля, сопоставимый со швейцарским".

Буркарт, представляя резолюцию, привел такие страны, как Германия, Испания и Дания - они уже обращались к Швейцарии за разрешением на реэкспорт и получили отрицательный ответ. Западные страны-партнеры Берна раздражены такой позицией, добавил парламентарий.

Большинство членов Комиссии по вопросам политики безопасности Совета кантонов рекомендовали проголосовать против предложения Буркарта. Они объяснили это тем, что предпочитают принимать необходимые поправки в законодательство через парламентскую инициативу.

Кроме того, некоторые члены Совета кантонов выразили принципиальную оппозицию вопросу снятия запрета на реэкспорт, поскольку видели в этом угрозу репутации Швейцарии как нейтрального государства-посредника.

В конце концов против ходатайства Буркарта проголосовали 23 парламентария, за высказались 18 и еще двое воздержались.

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В то же время вопрос реэспорта оружия также будет стоять на повестке дня нижней палаты - Национального совета во время текущей сессии. Ожидается, что в следующую среду он обсудит предложение Комитета по вопросам политики безопасности, выдвинутое еще в январе.

Согласно предложению, запрет можно будет отменить, если реэкспорт военного оборудования касается ситуации, в которой Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея ООН большинством в две трети голосов определила, что она противоречит запрету на применение силы согласно международному праву.

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Темы: Швейцарияоружиеэкспортпомощь Украине
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