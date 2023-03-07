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Личность расстрелянного на камеру бойца должна подтвердить бригада - Минобороны

Станислав ПогориловВторник, 7 марта 2023, 11:34
Личность расстрелянного на камеру бойца должна подтвердить бригада - Минобороны
ААННА МАЛЯР, ФОТО: FACEBOOK

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность - несовместимы, тем не менее, лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего".

Предистория:

  • 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!"
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".

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Темы: войнаУкраинаРосcиявоенные преступления
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