Личность расстрелянного на камеру бойца должна подтвердить бригада - Минобороны
Вторник, 7 марта 2023, 11:34
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.
Источник: Маляр в Telegram
Прямая речь Маляр: "К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность - несовместимы, тем не менее, лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего".
Предистория:
- 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.
- Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!"
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".
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