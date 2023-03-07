Личность расстрелянного на камеру бойца должна подтвердить бригада - Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала дождаться официального подтверждения личности украинского военного, видео с расстрелом которого было обнародовано накануне.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "К погибшим и их семьям должно быть прежде всего уважение. Соцсети и тактичность - несовместимы, тем не менее, лучше дождаться пока бригада (командир) официально подтвердит личность погибшего".

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