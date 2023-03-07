Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По всей Украине третий раз за день звучала тревога

Ирина БалачукВторник, 7 марта 2023, 14:37
По всей Украине третий раз за день звучала тревога
Фото Укринформа

7 марта в третий раз за день власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. Опасность продолжалась 25 мин.

Источник: карта тревог

Детали: В 14:08 сирены начали звучать в Киеве и нескольких центральных областях. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Звучание сигнала тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено. В 14:35 тревоги начали отменять. Сначала отбой прозвучал в центральных областях. А через несколько минут тревоги отменили по всей Украине. Опасность продолжалась 25 мин.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену

Организаторы Оскара во второй раз отклонили заявку на выступление Зеленского

Путин собирается вести войну против Украины годами – разведка США

фото, видеоПавел официально стал президентом Чехии, а Земана освистали на инаугурации

Российские ракеты ночью повредили объекты энергетики в 8 регионах – Шмыгаль

СБУ на обвинения непризнанного Приднестровья: Провокация, срежиссированная в Кремле

Все новости...
воздушная тревога
Воздушную тревогу трижды включали из-за истребителей МиГ-31К
По всей Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу
По всей Украине раздавались сирены воздушной тревоги
Последние новости
19:34
Американскую киноакадемию призвали отменить номинации "Топ Ган: Меверик" из-за российского финансирования
19:33
В сеть слили чат-бот LLaMa с искусственным интеллектом от Meta
19:27
Турция возобновила переговоры с Финляндией и Швецией относительно их вступления в НАТО
19:26
Швейцарский банк UBS отозвал иск против ПриватБанка относительно его национализации
19:25
США ввели санкции против компаний из Китая, поставлявших Ирану детали для "Шахедов"
19:23
На оккупированной Херсонщине россияне стали активнее мародерствовать – Генштаб
19:08
Kernel собирается уйти с Варшавской биржи
19:07
Украинские правозащитники получили Премию имени Сахарова за документирование преступлений россиян
18:59
Россияне не оставляют попыток прорвать оборону на Лиманском направлении и захватить Бахмут
18:38
Финляндия разрешила Эстонии реэкспорт 122-мм гаубиц и снарядов к ним в Украину
Все новости...