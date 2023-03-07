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По всей Украине третий раз за день звучала тревога

Ирина БалачукВторник, 7 марта 2023, 13:37
По всей Украине третий раз за день звучала тревога
Фото Укринформа

7 марта в третий раз за день власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. Опасность продолжалась 25 мин.

Источник: карта тревог

Детали: В 14:08 сирены начали звучать в Киеве и нескольких центральных областях. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Звучание сигнала тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено. В 14:35 тревоги начали отменять. Сначала отбой прозвучал в центральных областях. А через несколько минут тревоги отменили по всей Украине. Опасность продолжалась 25 мин.

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Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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