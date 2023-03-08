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Россиянам не хватает механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 8 марта 2023, 03:48
Россиянам не хватает механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута – ISW
Фото: Слово і діло

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что у российских захватчиков нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута.

Источник: ISW

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 марта, что гипотетический захват Россией Бахмута обеспечит российским войскам "открытый путь" к Краматорску, Славянску и другим важным населенным пунктам Донецкой области.

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Однако ISW продолжает оценивать, что российским силам не хватает способности использовать тактический захват Бахмута для создания оперативного эффекта, и, вероятно, это быстро достигнет кульминации в случае захвата города.

Кроме того, российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические "штурмовые отряды", которые использовались для штурма города, скорее всего, не способны вести маневренные боевые действия.

Недавнее продвижение российских войск в районах Бахмута демонстрирует, что российские войска могут обеспечить ограниченное тактическое преимущество с помощью фронтальных атак пехоты.

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Захватчикам, вероятно, не хватает механизированных сил, чтобы пройти по дорогам (которые хорошо укреплены) к западу от Бахмута.

Как ранее оценивал институт, в случае захвата Бахмута российским войскам придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления.

По выводам аналитиков, российские войска могут попытаться продвинуться в направлении Константиновки (около 20 км от Бахмута) или в направлении Славянска-Краматорска (около 40 км к северо-западу от Бахмута).

По предположениям экспертов, деградировавшие российские войска, скорее всего, будут вынуждены отдавать приоритет лишь одному из этих направлений, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех - хотя российское командование неоднократно распыляло свои силы на несколько направлений наступления за время вторжения в Украину.

При этом отмечается, что украинские войска укрепили оба эти направления, которые обеспечиваются многочисленными наземными линиями связи, проходящими глубоко в украинском тылу, и любая попытка россиян продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет "очень дорого обходиться".

"Российские войска вряд ли смогут одержать больше, чем тактическую победу после 10 месяцев штурмов", - говорится в отчете.

Основные выводы о войне РФ в Украине от ISW за 7 марта:

  • Зеленский заявил 7 марта, что перед российскими войсками будет "открыта дорога" для захвата ключевых городов на Донбассе.
  • Российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические "штурмовые отряды", которые использовались для штурма Бахмута, вероятно, не способны вести маневренные боевые действия.
  • Оккупанты, скорее всего, захватили восточную часть Бахмута после контролируемого отхода украинских войск 7 марта.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу повторил шаблонную риторику, направленную на сдерживание дальнейшей военной помощи Украине со стороны Запада.
  • Он также очертил долгосрочные и, вероятно, желательные усилия по восстановлению и расширению российского офицерского корпуса.
  • Россия обменяла 130 украинских военнопленных на 90 российских военнопленных 7 марта.
  • Генерал ВВС США Джеймс Геккер подтвердил, что США предоставили Украине комплекты объединенных противоракетных комплексов прямого действия увеличенной дальности (JDAM-ER).
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Также они продолжили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Российский источник сообщил, что украинские войска пытаются проводить операции через реку Днепр в Херсонской области.
  • Центральная власть РФ продолжает перекладывать решение вопросов мобилизации на российские региональные власти, которые затем снимают с себя ответственность за текущие вопросы российского командования.
  • Российские оккупационные власти продолжают привлекать сотрудников различных российских правоохранительных органов для замещения вакантных должностей в администрациях на ВОТ.

Темы: войнаБахмутВооруженные силыРосcия
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