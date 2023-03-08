Россиянам не хватает механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что у российских захватчиков нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута.

Источник: ISW

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 марта, что гипотетический захват Россией Бахмута обеспечит российским войскам "открытый путь" к Краматорску, Славянску и другим важным населенным пунктам Донецкой области.

Реклама:

Однако ISW продолжает оценивать, что российским силам не хватает способности использовать тактический захват Бахмута для создания оперативного эффекта, и, вероятно, это быстро достигнет кульминации в случае захвата города.

Кроме того, российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические "штурмовые отряды", которые использовались для штурма города, скорее всего, не способны вести маневренные боевые действия.

Недавнее продвижение российских войск в районах Бахмута демонстрирует, что российские войска могут обеспечить ограниченное тактическое преимущество с помощью фронтальных атак пехоты.

ВИДЕО ДНЯ

Захватчикам, вероятно, не хватает механизированных сил, чтобы пройти по дорогам (которые хорошо укреплены) к западу от Бахмута.

Как ранее оценивал институт, в случае захвата Бахмута российским войскам придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления.

По выводам аналитиков, российские войска могут попытаться продвинуться в направлении Константиновки (около 20 км от Бахмута) или в направлении Славянска-Краматорска (около 40 км к северо-западу от Бахмута).

По предположениям экспертов, деградировавшие российские войска, скорее всего, будут вынуждены отдавать приоритет лишь одному из этих направлений, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех - хотя российское командование неоднократно распыляло свои силы на несколько направлений наступления за время вторжения в Украину.

При этом отмечается, что украинские войска укрепили оба эти направления, которые обеспечиваются многочисленными наземными линиями связи, проходящими глубоко в украинском тылу, и любая попытка россиян продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет "очень дорого обходиться".

"Российские войска вряд ли смогут одержать больше, чем тактическую победу после 10 месяцев штурмов", - говорится в отчете.

Основные выводы о войне РФ в Украине от ISW за 7 марта: