Сырский в Бахмуте вручил государственные награды защитникам
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал видео с вручения государственных наград защитникам Бахмута.
Источник: Сырский в Telegram
Детали: Командующий Сухопутных войск ВСУ опубликовал видео, как он наведался к защитникам.
Прямая речь Сырского: "Всех врагов уничтожим! Победу одержим! Вам слава. Потому что вы сейчас там, и больше нет точки, которая более горячая чем тут, возле Бахмута".
Сирський зустрівся з оборонцями Бахмута і вручим їм державні нагороди, зокрема, нову відзнаку сухопутних військ. Відео з Telegram Сирського pic.twitter.com/0jaaeh7sXo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2023
Детали: Он отметил, что вручает воинам "кресты" и новую награду сухопутных войск, которая "впервые вручается за доблесть, за доблесть, мужество и героизм".
Предыстория:
- Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 5 марта посещал части, осуществляющие оборону Бахмута, и заявил, что бои за город достигли наивысшего накала.
- До этого Сырский посещал Бахмут 25 февраля и 3 марта.
- 6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждали оборону Бахмута.
- Сырский и командующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в городе.