Сырский в Бахмуте вручил государственные награды защитникам

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал видео с вручения государственных наград защитникам Бахмута.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: Командующий Сухопутных войск ВСУ опубликовал видео, как он наведался к защитникам.

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Прямая речь Сырского: "Всех врагов уничтожим! Победу одержим! Вам слава. Потому что вы сейчас там, и больше нет точки, которая более горячая чем тут, возле Бахмута".

Сирський зустрівся з оборонцями Бахмута і вручим їм державні нагороди, зокрема, нову відзнаку сухопутних військ. Відео з Telegram Сирського pic.twitter.com/0jaaeh7sXo — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2023

Детали: Он отметил, что вручает воинам "кресты" и новую награду сухопутных войск, которая "впервые вручается за доблесть, за доблесть, мужество и героизм".

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