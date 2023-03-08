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Сырский в Бахмуте вручил государственные награды защитникам

Ирина БалачукСреда, 8 марта 2023, 13:43
Сырский в Бахмуте вручил государственные награды защитникам
Генерал Сырский. Фото из Telegram

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал видео с вручения государственных наград защитникам Бахмута.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: Командующий Сухопутных войск ВСУ опубликовал видео, как он наведался к защитникам.

Прямая речь Сырского: "Всех врагов уничтожим! Победу одержим! Вам слава. Потому что вы сейчас там, и больше нет точки, которая более горячая чем тут, возле Бахмута".

Детали: Он отметил, что вручает воинам "кресты" и новую награду сухопутных войск, которая "впервые вручается за доблесть, за доблесть, мужество и героизм".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 5 марта посещал части, осуществляющие оборону Бахмута, и заявил, что бои за город достигли наивысшего накала.
  • До этого Сырский посещал Бахмут 25 февраля и 3 марта.
  • 6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждали оборону Бахмута.
  • Сырский и командующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в городе.

Темы: Вооруженные силыБахмутвойна
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