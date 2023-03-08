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Героя Украины "Да Винчи" похоронят в Киеве 10 марта

Валентина РоманенкоСреда, 8 марта 2023, 15:04
Героя Украины Да Винчи похоронят в Киеве 10 марта
Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". фото из Facebook

С погибшим под Бахмутом Героем Украины комбатом Дмитрием Коцюбайло "Да Винчи" будут прощаться 9 марта на родине - Прикарпатье -, похороны состоятся в столице Украины на следующий день.

Источник: брат погибшего героя Вадим Коцюбайло в Facebook

Детали: Сообщается, что церемония прощания состоится 9 марта на родной земле - в селе Бовшев на Ивано-Франковщине (в 12:00 в доме культуры, после - в церкви).

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Чин захоронения пройдет 10 марта в Киеве.

Что предшествовало: 7 марта на фронте погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины 27-летний Дмитрий Коцюбайло, известный под позывным "Да Винчи".

Справка: Младший лейтенант возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.

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"Да Винчи" находился на фронте с начала российско-украинской войны. В 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. После выздоровления, через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где продолжил отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Указом президента Зеленского от 30 ноября 2021 года Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины.

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Темы: война
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