"Вагнер" теряет поддержку регулярных войск РФ под Бахмутом – CNN
Боевики пригожинской "ЧВК Вагнер" в районе Бахмута, похоже, получают все меньше и меньше поддержки от российских регулярных войск.
Источник: CNN со ссылкой на собеседников во властных структурах Запада
Прямая речь одного из источников: "Отчаяние "Вагнера" и довольно эмоциональное состояние Пригожина объясняются просто - он видит, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь у него также заканчивается поддержка российской артиллерии, которая могла бы компенсировать эти потери".
Детали: Собеседники отмечают также, что уровень смертности среди бойцов "Вагнера" значительно выше, чем в вооруженных силах России.
Кроме того, сообщают официальные лица, Бахмут "не имеет никакого оперативного стратегического значения" ни для России, ни для Украины, но поездка президента Украины Владимира Зеленского в этот город в декабре сделала его политически важным.
Источники признают, что Россия захватила некоторые территории, но это - пустая местность, где нет ни застройки, ни украинских линий обороны.
Западные чиновники говорят также, что украинские войска окружены только с трех сторон и все еще могут вводить и выводить людей из Бахмута.
Прямая речь: "Это может продолжаться еще месяц, или же украинцы могут решить уйти в течение недели. Они могут выйти, чтобы подготовить оборонительные линии, которые у них есть к западу от Бахмута...
Они показали ранее, что очень хорошо умеют отходить, когда им нужно".
Что предшествовало:
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.
- Западная разведка оценивает потери России в боях за Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников "ЧВК Вагнер", причем погибших среди них может быть примерно треть.