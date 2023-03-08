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"Вагнер" теряет поддержку регулярных войск РФ под Бахмутом – CNN

Евгений КизиловСреда, 8 марта 2023, 18:33
Вагнер теряет поддержку регулярных войск РФ под Бахмутом – CNN
главарь "чвк вагнер" евгений пригожин, Getty Images

Боевики пригожинской "ЧВК Вагнер" в районе Бахмута, похоже, получают все меньше и меньше поддержки от российских регулярных войск.

Источник: CNN со ссылкой на собеседников во властных структурах Запада

Прямая речь одного из источников: "Отчаяние "Вагнера" и довольно эмоциональное состояние Пригожина объясняются просто - он видит, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь у него также заканчивается поддержка российской артиллерии, которая могла бы компенсировать эти потери".

Детали: Собеседники отмечают также, что уровень смертности среди бойцов "Вагнера" значительно выше, чем в вооруженных силах России.

Кроме того, сообщают официальные лица, Бахмут "не имеет никакого оперативного стратегического значения" ни для России, ни для Украины, но поездка президента Украины Владимира Зеленского в этот город в декабре сделала его политически важным.

Источники признают, что Россия захватила некоторые территории, но это - пустая местность, где нет ни застройки, ни украинских линий обороны.

Западные чиновники говорят также, что украинские войска окружены только с трех сторон и все еще могут вводить и выводить людей из Бахмута.

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Прямая речь: "Это может продолжаться еще месяц, или же украинцы могут решить уйти в течение недели. Они могут выйти, чтобы подготовить оборонительные линии, которые у них есть к западу от Бахмута...

Они показали ранее, что очень хорошо умеют отходить, когда им нужно".

Что предшествовало:

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.
  • Западная разведка оценивает потери России в боях за Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников "ЧВК Вагнер", причем погибших среди них может быть примерно треть.

Темы: ВагнерПригожинБахмут
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