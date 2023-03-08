"Народ ждал освободителей": "Схемы" опубликовали тайные разговоры Богуслаева

Журналисты программы "Схемы" обнародовали записи телефонных разговоров в то время президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, которые он вел с представителями российского военно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На записях Богуслаев выражает своим российским собеседникам пожелание, чтобы президент России Владимир Путин довел планируемую оккупацию Украины до конца, жалуется на ракетные обстрелы Запорожья из-за того, что они задели возглавляемый им авиационный завод, возмущается мародерством со стороны оккупантов, и при этом продолжает договариваться с российскими бизнес-партнерами о тайных поставках в Россию двигателей для военных вертолетов через третьи страны – в частности, через Китай.

Эти записи журналисты получили от источников в правоохранительных органах, проанализировали и сопоставили с событиями того времени, а также дополнительно верифицировали их с помощью экспертизы Национального центра медиаэкспертиз в США.

Согласно аудиозаписям, 17 марта 2022 года Богуслаев, в то время президент "Мотор Сичи", жаловался российскому генерал-полковнику в отставке Анатолию Ситнову на обстрелы запорожского авиационного предприятия армией РФ. Ситнов – глава совета директоров московской компании "Двигатели "Владимир Климов - Мотор Сич", которая издавна занимается ремонтом двигателей украинского производства "Мотор Сич", в том числе для военных РФ.

"Били уже второй раз по нам, бл***. Так что все это болтовня, что мирное население не надо трогать. Все это ху***. Сейчас ремонтирую здание, окна, помещение, бл***. "Спасибо" друзьям передай там всем", - говорил Богуслаев.

С этой же жалобой президент "Мотор Сичи" звонил Петру Кононенко, который на момент разговора занимал должность члена совета директоров "Мотор Сичи". Сейчас Кононенко руководит российским предприятием "Борисфен" - соучредителем которого является "Мотор Сич" - занимающимся ремонтом и обслуживанием авиадвигателей. Богуслаев просил Кононенко рассказать об обстрелах, в частности, командующему противовоздушной обороны сухопутных войск России Александру Леонову. Впоследствии Кононенко отреагировал: "Пусть Вячеслав Александрович не переживает. Мы его бережем, как зеницу ока. Чтобы людей сохранил".

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Также в марте 2022 года, судя по записям, Богуслаев жаловался своим российским контактам на то, что военные армии РФ незаконно вывезли сельхозоборудование и зерно, которое хранилось на его предприятии "Айленд" в Херсонской области.

"Ни сеять, ни пахать не могу. Нет, это ху*** полная. Надо об этом не бояться говорить. Не по телевизору. Это позор, бл***, чтобы я по телевизору еще говорил. А шепнуть, сказать, что прекратите, бл***, чтобы по армии прошли слухи, что так нельзя поступать. Народ возмущается. Народ же ждал освободителей, а пришли, бл***, оккупанты", - сетовал Богуслаев в разговоре с Ситновым.

На записях в августе 2022 года Богуслаев обсуждал тайный план для реализации схемы поставок двигателей в РФ через Китай со своим подчиненным - начальником департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олегом Дзюбой, которого сейчас украинское официальное следствие также подозревает в работе на страну-агрессора.

Китайская компания, говорится в расследовании, - это, вероятно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., которой в апреле 2022 года "Мотор Сич" отправляла запчасти для капитального ремонта нескольких типов авиадвигателей. И эта компания из Китая давно сотрудничает с "Ростехом".

После 24 февраля, судя по записям, Богуслаев предпочитал свой интерес к российскому рынку скрыть, обращают внимание в расследовании журналисты.

В частности, в разговоре с Павлом Касаем, директором по маркетингу и торговле "Мотор Сичи" и руководителем дочерней компании этой корпорации "Вертолеты МСБ", Богуслаев обсуждал проблему поставок украинских двигателей, а именно так называемой "9-ки" - модели, которая установлена на ударном российском вертолете Ка-52. Несколько таких бортов были сбиты украинскими силами во время полномасштабной войны.

"Мы должны маркировку изменить, я говорил вам об этом. Чтобы не было "МС". Просто номер - и все", - настаивал Богуслаев.

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