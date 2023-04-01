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Австралия ввела санкции против чиновников оккупационной администрации Крыма

"Украинская правда"Суббота, 1 апреля 2023, 00:24
Австралия ввела санкции против чиновников оккупационной администрации Крыма
фото: Getty Images

Австралия ввела новые санкции и запреты на въезд для семи российских чиновников из оккупированного Крыма.

Источник: Australian Associated Press

Детали: Санкции введены против россиян, занимающих региональные руководящие должности в крупнейшем городе региона - Севастополе: так называемые губернатор, премьер-министр, бывший председатель и заместитель председателя избирательной комиссии и члены законодательного собрания.

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Издание отмечает, что международное сообщество официально не признало ни аннексию, ни оккупационную "власть".

В целом Австралия ввела санкции против более 1000 человек с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

Напомним: Правительство Австралии объявило о санкциях против России в годовщину военного вторжения в Украину и новом пакете военной помощи.

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Темы: АвстралиясанкцииРосcияКрым
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