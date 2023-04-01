Австралія запровадила санкції проти чиновників окупаційної адміністрації Криму

Австралія запровадила нові санкції та заборони на в'їзд для семи російських чиновників з окупованого Криму.

Джерело: Australian Associated Press

Деталі: Санкції запроваджені проти росіян, які обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті регіону – Севастополі: так звані губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова і заступник голови виборчої комісії та члени законодавчих зборів.

Видання зазначає, що міжнародне співтовариство офіційно не визнало ані анексію, ані окупаційну "владу".

Загалом Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Нагадаємо: Уряд Австралії 24 лютого оголосив про санкції проти Росії в річницю військового вторгнення в Україну та новий пакет військової допомоги.