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Австралія запровадила санкції проти чиновників окупаційної адміністрації Криму

"Українська правда"Субота, 1 квітня 2023, 00:24
Австралія запровадила санкції проти чиновників окупаційної адміністрації Криму
фото: Getty Images

Австралія запровадила нові санкції та заборони на в'їзд для семи російських чиновників з окупованого Криму.

Джерело: Australian Associated Press

Деталі: Санкції запроваджені проти росіян, які обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті регіону – Севастополі: так звані губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова і заступник голови виборчої комісії та члени законодавчих зборів.

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Видання зазначає, що міжнародне співтовариство офіційно не визнало ані анексію, ані окупаційну "владу".

Загалом Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Нагадаємо: Уряд Австралії 24 лютого оголосив про санкції проти Росії в річницю військового вторгнення в Україну та новий пакет військової допомоги.

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Теми: АвстраліясанкціїРосіяКрим
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