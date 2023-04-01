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Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации

Роман ПетренкоСуббота, 1 апреля 2023, 14:28
Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации
БОГУСЛАеВ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и россиян.

Источник: указы Зеленского

Детали: Кроме Богуслаева в перечне несколько украинцев и более 230 россиян.

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Также под санкциями оказались 154 компании из России и одна из оккупированного Мелитополя.

Также санкции введены против Минфина РФ и Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Санкции будут действовать 10 лет.

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В своем следующем указе президент ввел санкции против 225 российских компаний и 33 россиян.

Что предшествовало:

  • 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
  • По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.
  • Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Темы: БогуслаевсанкцииЗеленскийуказы
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