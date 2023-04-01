Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации
Суббота, 1 апреля 2023, 14:28
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и россиян.
Источник: указы Зеленского
Детали: Кроме Богуслаева в перечне несколько украинцев и более 230 россиян.
Также под санкциями оказались 154 компании из России и одна из оккупированного Мелитополя.
Также санкции введены против Минфина РФ и Совета Федерации Федерального собрания РФ.
Санкции будут действовать 10 лет.
В своем следующем указе президент ввел санкции против 225 российских компаний и 33 россиян.
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Что предшествовало:
- 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
- 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
- По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.
- Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.