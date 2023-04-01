Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и россиян.

Источник: указы Зеленского

Детали: Кроме Богуслаева в перечне несколько украинцев и более 230 россиян.

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Также под санкциями оказались 154 компании из России и одна из оккупированного Мелитополя.

Также санкции введены против Минфина РФ и Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Санкции будут действовать 10 лет.

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В своем следующем указе президент ввел санкции против 225 российских компаний и 33 россиян.

Что предшествовало: