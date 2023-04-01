Суд по делу наместника Лавры Павла перенесли - заявил, что плохо себя чувствует
Суббота, 1 апреля 2023, 15:57
Судебное заседание с участием наместника Лавры митрополита Павла Лебедя перенесли на понедельник.
Источник: УП
Детали: Отложили судебное заседание на понедельник на 9.00.
Павел сказал, что плохо себя чувствует "из-за уровня сахара".
Лебедя защищает адвокат Никита Чекман.
Лебедь и его защитники также просили предоставить диск с записями разговоров для ознакомления и вызвать на допрос в суд потерпевших Клоса и Романчука. Лебедь сказал, что последние являются представителями ПЦУ и он никогда с ними не общался. Суд отказал. Затем они снова заявили отвод судьи, им отказали. Тогда митрополит Павел заявил о плохом самочувствии.
Напомним:
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- Суд начался после обысков у Павла дома.
- Его подозревают в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
- Спецслужба также обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
- Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.