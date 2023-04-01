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Зеленский: Не будет причины, которая остановит реформу Совбеза ООН

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 20:11
Зеленский: Не будет причины, которая остановит реформу Совбеза ООН
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость реформирования Совета безопасности ООН, где начала председательствовать Россия.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, мы имеем и новость очевидно абсурдную и деструктивную. Сегодня государство-террорист начало председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - пятимесячного мальчика, его звали Даниил... И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН.

Сложно представить что-то такое, что больше доказывает полное банкротство таких институтов. Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН. Реформу, которая очевидно назрела - чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир.

Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо".

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Темы: ЗеленскийООНРосcия
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