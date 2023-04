Кулеба призвал не дать России злоупотреблять председательством в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Совета безопасности ООН не дать РФ злоупотреблять ее председательством в этом органе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil