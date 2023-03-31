Россияне обстреляли Авдеевку: среди погибших младенец
Российские оккупанты обстреляли прифронтовую Авдеевку, погибли 2 человека, среди них ребенок 2022 года рождения. Еще 2 человека – ранены.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак
Прямая речь: "Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии - погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения.
Еще два человека – ранены. Был поврежден частный дом".
Детали: Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что 30 марта полицейские уговаривали мать 5-месячного мальчика уехать из города.
Кроме ребенка, погибла его бабушка. Мать и отец мальчика ранены.
Прямая речь Кириленко: "Буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату - женщина в очередной раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое".
Кириленко призвал гражданских, которые остаются в прифронтовой зоне эвакуироваться.
Напомним:
- На днях руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что Авдеевка из-за атак россиян в "красной зоне": из города начали эвакуировать коммунальщиков, а журналистам и волонтерам запретили доступ в город.
- Барабаш также сообщил, что из города планируют принудительную эвакуацию 6 детей, которые остаются в Авдеевке под постоянным вражеским огнем.