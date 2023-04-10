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Украина изменила военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона – CNN

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 04:52
Украина изменила военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона – CNN
Украинские военные. Иллюстративное фото NYT

Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что секретные документы Пентагона, которые были опубликованы в сети в течение последних недель, демонстрируют то, как США шпионят как за союзниками, так и за противниками, что глубоко обеспокоило американских чиновников, которые опасаются, что эти разоблачения могут поставить под угрозу чувствительные источники и скомпрометировать важные международные отношения.

Некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы американской прослушки ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Другие раскрывают степень проникновения США в Министерство обороны России и российскую ЧВК "Вагнер", в основном через перехваченные коммуникации и человеческие источники, которые теперь могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.

Другие раскрывают ключевые слабые места в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские войска готовятся к контрнаступлению против россиян - и именно тогда, когда США и Украина начали развивать более доверительные отношения в сфере обмена разведывательной информацией.

Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за этой утечки, сообщил CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Пентагон приложил "межведомственные усилия" для оценки последствий утечки, заявила в воскресенье заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, как представляется, содержат чувствительные и засекреченные материалы, - говорится в заявлении Сингха. - Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих фотографий на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров".

Сингх добавила, что официальные лица США на выходных говорили с союзниками и партнерами об этой утечке и проинформировали "соответствующие комитеты Конгресса".

По словам официальных лиц, утечка также заставила Пентагон принять меры для усиления контроля за потоком таких сверхсекретных документов, обычно доступных сотням людей в правительстве.

Объединенный штаб, состоящий из высшего военного руководства Министерства обороны, консультирующего президента, изучает списки рассылки, чтобы выяснить, кто получает эти данные, сказал один из представителей оборонного ведомства.

Многие документы имеют пометки, указывающие на то, что они были подготовлены разведывательным подразделением Объединенного штаба, известным как J2, и, похоже, являются документами для брифингов.

В пятницу Сингх заявил, что министерство продолжает изучать этот вопрос и направило его в Министерство юстиции, которое отдельно подтвердило CNN, что начало расследование в отношении источника утечки.

Предыстория:

  • 6 апреля NYT сообщило, что в Twitter и Telegram появились засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки. Американские чиновники на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что за утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.
  • Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • 9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.
  • Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

Темы: СШАинтернетвойнаУкраина
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