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ВСУ поразили склад с боеприпасами и отразили более 20 атак РФ - Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 18:43
ВСУ поразили склад с боеприпасами и отразили более 20 атак РФ - Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки отбили более 20 вражеских атак и поразили склад с боеприпасами.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 6 БПЛА различных типов (2 из них ударные, 4 - разведывательные).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.

В течение суток противник нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Также оккупанты совершили около 30 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. 

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за эти сутки было отражено более 20 атак противника. 

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. 

ВИДЕО ДНЯ

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спирное и Берестовое в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку Богдановки и Хромового. 

От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромовое, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа. 

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Обстрелял, в частности, Времовку Донецкой области и Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области.

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях. 

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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