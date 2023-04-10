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ЗСУ уразили склад із боєприпасами та відбили понад 20 атак РФ – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 квітня 2023, 18:43
ЗСУ уразили склад із боєприпасами та відбили понад 20 атак РФ – Генштаб
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили України за минулу добу відбили понад 20 ворожих атак та уразили склад із боєприпасами.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 – розвідувальні).

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів, 4  з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. 

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – цієї доби було відбито понад 20 атак противника. 

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка,  Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового. 

Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре,  Георгіївка, Мар’їнка та Побєда. 

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Времівку Донецької області та Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку і Кам’янське Запорізької області.

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області, та навколо міста, збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

Дещо схожа ситуація у місті Токмак Запорізької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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