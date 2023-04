Кулеба после разговора с Блинкеном: США уверены, что Украина способна победить на поле боя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

О разговоре Кулеба сообщил у себя в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США и решительно отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя", – написал глава украинского МИД.

Он добавил, что США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным "на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира".

During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace.

Также Кулеба провел разговор с польским коллегой Збигневом Рау.

"Мы обсудили немедленные и долгосрочные потребности сил обороны Украины, которые может обеспечить Польша. Мы оба согласны, что нужны решительные шаги в отношении Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", – отметил Кулеба.

I spoke with @RauZbigniew to thank our Polish friends for all their support. We reviewed the immediate and long-term needs of Ukraine’s defence forces that can be covered by Poland. We both agree on the need for decisive steps regarding Ukraine at the NATO summit in Vilnius.