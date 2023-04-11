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Кулеба после разговора с Блинкеном: США уверены, что Украина способна победить на поле боя

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 19:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

О разговоре Кулеба сообщил у себя в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США и решительно отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя", – написал глава украинского МИД.

Он добавил, что США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным "на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира".

Также Кулеба провел разговор с польским коллегой Збигневом Рау.

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"Мы обсудили немедленные и долгосрочные потребности сил обороны Украины, которые может обеспечить Польша. Мы оба согласны, что нужны решительные шаги в отношении Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", – отметил Кулеба.

Ранее в СМИ появилась информация, что США сомневаются в успешности украинского контрнаступления. По данным The Washington Post, американская разведка считает, что проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее военные "значительно отстанут" от первоначальных целей Киева относительно ожидаемого контрнаступления.

Темы: МИДСШАвойнаПольша
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