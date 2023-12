Кулеба після розмови з Блінкеном: США впевнені, що Україна здатна перемогти на полі бою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про розмову Кулеба повідомив у себе в Twitter, пише "Європейська правда".

"Блінкен підтвердив непохитну підтримку США і рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою", – написав глава українського МЗС.

Він додав, що США залишаються надійним партнером України, зосередженим "на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру".

Також Кулеба провів розмову з польським колегою Збігневом Рау.

"Ми обговорили негайні та довготермінові потреби сил оборони України, які може забезпечити Польща. Ми обидва погоджуємося, що потрібні рішучі кроки щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі", – зазначив Кулеба.

