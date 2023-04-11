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Кулеба після розмови з Блінкеном: США впевнені, що Україна здатна перемогти на полі бою

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 19:00

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про розмову Кулеба повідомив у себе в Twitter, пише "Європейська правда".

"Блінкен підтвердив непохитну підтримку США і рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою", – написав глава українського МЗС.

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Він додав, що США залишаються надійним партнером України, зосередженим "на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру".

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Також Кулеба провів розмову з польським колегою Збігневом Рау.

"Ми обговорили негайні та довготермінові потреби сил оборони України, які може забезпечити Польща. Ми обидва погоджуємося, що потрібні рішучі кроки щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі", – зазначив Кулеба.

Раніше у ЗМІ з`явилася інформація, що США сумніваються в успішності українського контрнаступу. За даними The Washington Post, американська розвідка вважає, що проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що її військові "значно відстануть" від початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу.

Теми: МЗССШАвійнаПольща
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