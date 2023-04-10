Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С начала года 63 церкви перешли в ПЦУ, еще 8,5 тысяч остаются в УПЦ МП

"Украинская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 12:28
С начала года 63 церкви перешли в ПЦУ, еще 8,5 тысяч остаются в УПЦ МП
Фото из Facebook Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

С начала 2023 года 63 украинские религиозные организации перешли в Православную церковь Украины от Украинской православной церкви, канонически связанной с Россией, а всего с начала полномасштабной войны к ПЦУ присоединились 277 религиозных общин.

Источник: Опендатабот – сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра

Детали: С момента последнего обновления в конце прошлого года Реестр церквей Московского патриархата претерпел определенные изменения. 

Реклама:

В 2023 году к ПЦУ стали относиться еще 63 украинские религиозные организации. С начала полномасштабной войны и до конца 2022 года в Православную церковь Украины перешло 214 религиозных общин.

Почти треть церквей, которые изменили свою принадлежность, расположены в Киевской области – 20 церквей. В топ-3 также попали Винницкая и Хмельницкая области – по 10 религиозных учреждений, перешедших в Православную церковь Украины с начала года.

Согласно изменениям в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которые вступили в силу накануне нападения РФ на Украину, религиозные учреждения должны отражать свои связи со страной-агрессором в названии, но некоторые церкви пытаются эти данные скрыть. 

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому Минюст начал информировать об этом, отмечая в названии учреждения в Едином государственном реестре "НЕ УКАЗАНО О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ".

Однако нашлись такие религиозные организации УПЦ Московского патриархата, которые, пытаясь скрыть свои связи с РФ, самовольно исправили название от Минюста на предыдущее. Все эти религиозные общины находятся на территории Черновицкой области.

Речь идет о таких учреждениях, как:

  • "Религиозная община прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы Черновицко- Буковинской епархии Украинской православной церкви села Верхние Становцы Кицманского района Черновицкой области"
  • "Религиозная община приход в честь Святителя Николая Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви города Черновцы Черновицкой области"
  • "Религиозная община прихода в честь Святой Троицы Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви села Ржавинцы Заставновского района Черновицкой области"

Всего в настоящее время в Украине остается 8505 церквей, подчиняющихся Московскому патриархату.

Области с наибольшим количеством церквей Московского патриархата не изменились с конца 2022 года. Это Донецкая область (683 религиозных учреждений), Хмельницкая (613) и Винницкая (563).

 

Сейчас невозможно точно подсчитать полное количество религиозных общин УПЦ МП в ЕГР. Единственное, что позволяет идентифицировать то или иное религиозное учреждение – это название. 

Согласно комментарию Департамента религий Министерства культуры для Texty.org, организации УПЦ Киевского патриархата имеют соответствующее указание в названии. Если же в названии учреждения указано "Украинская православная церковь" без уточнения патриархата, то оно связано с УПЦ МП.

От УП: Новая волна переходов приходов УПЦ МП в ПЦУ происходит на фоне обысков в зданиях пророссийской церкви и объявления подозрений ее священнослужителям, а также попыток украинских властей освободить лавры в Киеве и Почаеве от монахов УПЦ МП.

Митрополит Епифаний в январе этого года говорил в интервью NV, что ПЦУ насчитывает уже более 8000 религиозных общин, а Московский патриархат за 4 года после получения томоса украинской церковью лишился порядка 1700 приходов. По данным предстоятеля ПЦУ три месяца назад, в УПЦ МП декларируют у себя более 11000 приходов, однако часть из них – на захваченных территориях Крыма и Донбасса.

По данным опроса "Info Sapiens", по состоянию на середину января 2023 года 69% украинцев считали себя православными, из них 41% относили себя к ПЦУ, 4% – к УПЦ МП, 24% – не относили себя ни к одному патриархату. 

Предыстория:

Читайте также: "Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ

Темы: Православная Церковь УкраиныУПЦ МПрелигияцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Православная Церковь Украины
Митрополит ПЦУ сказал, что "власть придумывает войну", в церкви назвали это ошибкой
ПЦУ утвердила переход на новоюлианский календарь
Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт
Последние новости
14:49
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: угроза крылатых ракет
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
Все новости...
Реклама: