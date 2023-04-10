С начала года 63 церкви перешли в ПЦУ, еще 8,5 тысяч остаются в УПЦ МП
С начала 2023 года 63 украинские религиозные организации перешли в Православную церковь Украины от Украинской православной церкви, канонически связанной с Россией, а всего с начала полномасштабной войны к ПЦУ присоединились 277 религиозных общин.
Источник: Опендатабот – сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра
Детали: С момента последнего обновления в конце прошлого года Реестр церквей Московского патриархата претерпел определенные изменения.
В 2023 году к ПЦУ стали относиться еще 63 украинские религиозные организации. С начала полномасштабной войны и до конца 2022 года в Православную церковь Украины перешло 214 религиозных общин.
Почти треть церквей, которые изменили свою принадлежность, расположены в Киевской области – 20 церквей. В топ-3 также попали Винницкая и Хмельницкая области – по 10 религиозных учреждений, перешедших в Православную церковь Украины с начала года.
Согласно изменениям в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которые вступили в силу накануне нападения РФ на Украину, религиозные учреждения должны отражать свои связи со страной-агрессором в названии, но некоторые церкви пытаются эти данные скрыть.
Поэтому Минюст начал информировать об этом, отмечая в названии учреждения в Едином государственном реестре "НЕ УКАЗАНО О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ".
Однако нашлись такие религиозные организации УПЦ Московского патриархата, которые, пытаясь скрыть свои связи с РФ, самовольно исправили название от Минюста на предыдущее. Все эти религиозные общины находятся на территории Черновицкой области.
Речь идет о таких учреждениях, как:
- "Религиозная община прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы Черновицко- Буковинской епархии Украинской православной церкви села Верхние Становцы Кицманского района Черновицкой области"
- "Религиозная община приход в честь Святителя Николая Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви города Черновцы Черновицкой области"
- "Религиозная община прихода в честь Святой Троицы Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви села Ржавинцы Заставновского района Черновицкой области"
Всего в настоящее время в Украине остается 8505 церквей, подчиняющихся Московскому патриархату.
Области с наибольшим количеством церквей Московского патриархата не изменились с конца 2022 года. Это Донецкая область (683 религиозных учреждений), Хмельницкая (613) и Винницкая (563).
Сейчас невозможно точно подсчитать полное количество религиозных общин УПЦ МП в ЕГР. Единственное, что позволяет идентифицировать то или иное религиозное учреждение – это название.
Согласно комментарию Департамента религий Министерства культуры для Texty.org, организации УПЦ Киевского патриархата имеют соответствующее указание в названии. Если же в названии учреждения указано "Украинская православная церковь" без уточнения патриархата, то оно связано с УПЦ МП.
От УП: Новая волна переходов приходов УПЦ МП в ПЦУ происходит на фоне обысков в зданиях пророссийской церкви и объявления подозрений ее священнослужителям, а также попыток украинских властей освободить лавры в Киеве и Почаеве от монахов УПЦ МП.
Митрополит Епифаний в январе этого года говорил в интервью NV, что ПЦУ насчитывает уже более 8000 религиозных общин, а Московский патриархат за 4 года после получения томоса украинской церковью лишился порядка 1700 приходов. По данным предстоятеля ПЦУ три месяца назад, в УПЦ МП декларируют у себя более 11000 приходов, однако часть из них – на захваченных территориях Крыма и Донбасса.
По данным опроса "Info Sapiens", по состоянию на середину января 2023 года 69% украинцев считали себя православными, из них 41% относили себя к ПЦУ, 4% – к УПЦ МП, 24% – не относили себя ни к одному патриархату.
Предыстория:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, вселенский патриарх Варфоломей передал томос митрополиту Епифанию.
- Представители УПЦ МП (Московский патриархат) в основном отказались признать ПЦУ, но отдельные приходы перешли в ее ряды. В январе 2020 года патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП (Киевский патриархат) – но это не изменило статус ПЦУ.
- Канонический статус УПЦ МП после Объединительного собора украинских православных церквей 15 декабря 2018 года не признается вселенским патриархатом, Православной церковью Украины и несколькими другими православными церквями.
- Украинская власть хочет запретить пророссийскую УПЦ и выгнать ее монахов из лавр (мужских монастырей) в Киеве и в Почаеве. Руководители епархий УПЦ МП получают подозрения: винницкий митрополит УПЦ МП Ионафан, митрополит Кировоградской епархии УПЦ МП Иоасаф, бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел, руководитель Черкасской епархии УПЦ МП Феодосий.
- Священнослужители УПЦ МП судятся с президентом Владимиром Зеленским и миграционной службой из-за санкций и лишения гражданства.
- Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский), который родом из Черновицкой области, признал, что когда-то имел российское гражданство и хотел завершить свою жизнь в Троице-Сергиевой лавре в России, но уже считает себя исключительно гражданином Украины.
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