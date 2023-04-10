С начала года 63 церкви перешли в ПЦУ, еще 8,5 тысяч остаются в УПЦ МП

С начала 2023 года 63 украинские религиозные организации перешли в Православную церковь Украины от Украинской православной церкви, канонически связанной с Россией, а всего с начала полномасштабной войны к ПЦУ присоединились 277 религиозных общин.

Источник: Опендатабот – сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра

Детали: С момента последнего обновления в конце прошлого года Реестр церквей Московского патриархата претерпел определенные изменения.

В 2023 году к ПЦУ стали относиться еще 63 украинские религиозные организации. С начала полномасштабной войны и до конца 2022 года в Православную церковь Украины перешло 214 религиозных общин.

Почти треть церквей, которые изменили свою принадлежность, расположены в Киевской области – 20 церквей. В топ-3 также попали Винницкая и Хмельницкая области – по 10 религиозных учреждений, перешедших в Православную церковь Украины с начала года.

Согласно изменениям в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которые вступили в силу накануне нападения РФ на Украину, религиозные учреждения должны отражать свои связи со страной-агрессором в названии, но некоторые церкви пытаются эти данные скрыть.

Поэтому Минюст начал информировать об этом, отмечая в названии учреждения в Едином государственном реестре "НЕ УКАЗАНО О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ".

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Однако нашлись такие религиозные организации УПЦ Московского патриархата, которые, пытаясь скрыть свои связи с РФ, самовольно исправили название от Минюста на предыдущее. Все эти религиозные общины находятся на территории Черновицкой области.

Речь идет о таких учреждениях, как:

"Религиозная община прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы Черновицко- Буковинской епархии Украинской православной церкви села Верхние Становцы Кицманского района Черновицкой области"

"Религиозная община приход в честь Святителя Николая Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви города Черновцы Черновицкой области"

"Религиозная община прихода в честь Святой Троицы Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви села Ржавинцы Заставновского района Черновицкой области"

Всего в настоящее время в Украине остается 8505 церквей, подчиняющихся Московскому патриархату.

Области с наибольшим количеством церквей Московского патриархата не изменились с конца 2022 года. Это Донецкая область (683 религиозных учреждений), Хмельницкая (613) и Винницкая (563).

Сейчас невозможно точно подсчитать полное количество религиозных общин УПЦ МП в ЕГР. Единственное, что позволяет идентифицировать то или иное религиозное учреждение – это название.

Согласно комментарию Департамента религий Министерства культуры для Texty.org, организации УПЦ Киевского патриархата имеют соответствующее указание в названии. Если же в названии учреждения указано "Украинская православная церковь" без уточнения патриархата, то оно связано с УПЦ МП.

От УП: Новая волна переходов приходов УПЦ МП в ПЦУ происходит на фоне обысков в зданиях пророссийской церкви и объявления подозрений ее священнослужителям, а также попыток украинских властей освободить лавры в Киеве и Почаеве от монахов УПЦ МП.

Митрополит Епифаний в январе этого года говорил в интервью NV, что ПЦУ насчитывает уже более 8000 религиозных общин, а Московский патриархат за 4 года после получения томоса украинской церковью лишился порядка 1700 приходов. По данным предстоятеля ПЦУ три месяца назад, в УПЦ МП декларируют у себя более 11000 приходов, однако часть из них – на захваченных территориях Крыма и Донбасса.

По данным опроса "Info Sapiens", по состоянию на середину января 2023 года 69% украинцев считали себя православными, из них 41% относили себя к ПЦУ, 4% – к УПЦ МП, 24% – не относили себя ни к одному патриархату.

Предыстория:

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