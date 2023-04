Главы МИД Украины и Румынии обсудили, как укрепить безопасность в Черноморском регионе

Главы МИД Украины и Румынии Дмитрий Кулеба и Богдан Ауреску в среду обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Разговор министров состоялся накануне встреч в Бухаресте, где состоится первая конференция по безопасности Черноморского региона, организованная под эгидой Международной крымской платформы.

"Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, направленных на усиление безопасности в Черноморском регионе и за его пределами", – сообщил Кулеба в своем Twitter.

I spoke with my Romanian counterpart @BogdanAurescu who condemned the execution of a Ukrainian prisoner of war as well as other Russian atrocities. We discussed a number of bilateral and regional issues aimed at enhancing security in the Black Sea region and beyond.