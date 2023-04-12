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Главы МИД Украины и Румынии обсудили, как укрепить безопасность в Черноморском регионе

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 19:13

Главы МИД Украины и Румынии Дмитрий Кулеба и Богдан Ауреску в среду обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Разговор министров состоялся накануне встреч в Бухаресте, где состоится первая конференция по безопасности Черноморского региона, организованная под эгидой Международной крымской платформы.

"Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, направленных на усиление безопасности в Черноморском регионе и за его пределами", – сообщил Кулеба в своем Twitter.

Кулеба добавил, что румынский министр осудил казнь украинского военнопленного, а также другие зверства России.

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Украина инициировала проведение 12-13 апреля в Бухаресте первой Черноморской конференции по безопасности Крымской платформы.

В рамках конференции представят исследования о будущей конфигурации безопасности региона Черного и Азовского морей от экспертной сети Крымской платформы.

Темы: УкраинаРумынияЧерное море
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