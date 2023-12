Глави МЗС України та Румунії обговорили, як зміцнити безпеку в Чорноморському регіоні

Глави МЗС України і Румунії Дмитро Кулеба і Богдан Ауреску у середу обговорили посилення безпеки у Чорноморському регіоні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Розмова міністрів відбулася напередодні зустрічей у Бухаресті, де відбудеться перша конференція з безпеки Чорноморського регіону, організована під егідою Міжнародної кримської платформи.

"Ми обговорили низку двосторонніх та регіональних питань, спрямованих на посилення безпеки в Чорноморському регіоні та за його межами", – повідомив Кулеба у своєму Twitter.

