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Глави МЗС України та Румунії обговорили, як зміцнити безпеку в Чорноморському регіоні

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 19:13

Глави МЗС України і Румунії Дмитро Кулеба і Богдан Ауреску у середу обговорили посилення безпеки у Чорноморському регіоні. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Розмова міністрів відбулася напередодні зустрічей у Бухаресті, де відбудеться перша конференція з безпеки Чорноморського регіону, організована під егідою Міжнародної кримської платформи.

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"Ми обговорили низку двосторонніх та регіональних питань, спрямованих на посилення безпеки в Чорноморському регіоні та за його межами", – повідомив Кулеба у своєму Twitter.

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Кулеба додав, що румунський міністр засудив страту українського військовополоненого, а також інші звірства Росії. 

Україна ініціювала проведення 12-13 квітня в Бухаресті першої Чорноморської безпекової конференції Кримської платформи.

У межах конференції представлять дослідження про майбутню конфігурацію безпеки регіону Чорного та Азовського морів від експертної мережі Кримської платформи.

Теми: УкраїнаРумуніяЧорне море
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