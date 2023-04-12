Глава МИД Беларуси в Венгрии говорил о переговорах и перемирии в Украине

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время визита в Будапешт призвал немедленно объявить перемирие в Украине и начать переговоры о мире.

Заявление белорусского министра, как пишет "Европейская правда", приводит МИД Беларуси.

"Позиция Минска по Украине однозначна: надо остановить гибель людей, немедленно объявить перемирие и начинать переговоры – чем раньше, тем лучше. Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира", – сказал глава белорусского МИД.

Он добавил, что Минск, со своей стороны, "предпринимал и будет предпринимать все возможные усилия для деэскалации конфликта в Украине".

Алейник обвинил "некоторые страны" в том, что они пытаются втянуть Беларусь в войну. Он сказал, что в подтверждение этого есть "конкретные действия, факты".

"Вопросы безопасности государства и граждан стоят как никогда остро. За все годы своего суверенитета и своей независимости Беларусь не находилась в такой тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня", – сказал он.

Белорусский министр заявил, что его страна "никогда не создавала проблем ни соседям, ни другим странам". "Не делаем этого и сейчас. Беларусь – исключительно миролюбивая страна.

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Нам достаточно своей земли. Мы не собираемся ни на кого нападать", – заявил он.

Беларусь, как известно, поддерживала Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года и предоставила российским войскам свою территорию для осуществления агрессии.

Российские войска проходят обучение и лечение на территории Беларуси. Россия также осуществляла ракетные атаки с территории Беларуси.

Алейник во вторник прибыл в Венгрию для участия в заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто объяснил, что встретился с министром иностранных дел Беларуси, потому что Венгрия как можно быстрее стремится к миру в Украине.