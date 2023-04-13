Генштаб: ВСУ поразили два пункта управления, горячее всего – в Марьинке и Бахмуте

Вооруженные силы Украины в течение суток поразили два пункта управления врага, радиолокационную станцию и станцию РЭБ. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

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В течение суток, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и стойкости наших воинов, было отражено около 20 атак противника.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Противник нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из РСЗО, есть пострадавшие среди гражданского населения.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без особых изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Студенок, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Предтечино, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка і Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

У окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області, російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Введено заборону щодо залишення населених пунктів.