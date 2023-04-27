РФ сможет финансировать войну в Украине минимум год – утечка документов Пентагона

Россия сможет финансировать войну в Украине еще как минимум год, несмотря на санкции.

Источник: The Washington Post со ссылкой на обнародованные в Discord документы американской разведки

Детали: Издание сообщает, что речь идет о документах "высокого уровня секретности" под грифом "совершенно секретно".

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Согласно им, американская разведка считает, что Россия сможет финансировать войну в Украине еще как минимум год, даже под тяжелым бременем санкций.

Хотя некоторые российские "экономические элиты" могут не соглашаться с действиями РФ страны в Украине, они вряд ли прекратят поддержку президента России Владимира Путина, согласно оценке, сделанной в начале марта.

Дословно разведка: "Москва полагается на увеличение корпоративных налогов, свой суверенный фонд, увеличение импорта и адаптивность бизнеса, чтобы помочь смягчить экономическое давление".

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Больше деталей: WP отмечает, что в документах не учтено влияние недавно введенных санкций и долгосрочные убытки, связанные с потолком цен на нефть в Европе.

В то же время в оценке разведки не рассматриваются другие факторы, которые могут повлиять на способность России воевать, такие как расходы на боеприпасы и необходимость рекрутировать или призывать новых солдат.

Министерство финансов отказалось комментировать документы, о которых идет речь. Белый дом не ответил на вопросы о них.

Кроме того, издание пишет, что утечка документов помогла понять, как сильно испугали санкции тех в России, на кого они были направлены.

Дословно WP: "Хотя документы не содержат детального обсуждения их источников, они помечены кодом, который указывает на то, что данные были получены из перехваченных сообщений. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты получили доступ к каналам, где российские деятели частным образом обсуждают, как ограничить влияние санкций".

Еще больше деталей: В частности, американская разведка обнаружила, что министр финансов России Антон Силуанов в начале марта подготовил письмо к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать планы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы избежать "потенциально позорного краха" российских государственных учреждений, таких как Международный инвестиционный банк, банк экономического сотрудничества и Евразийский инвестиционный банк.

Согласно другому документу, американская разведка обнаружила, что чиновники российской ФСБ были обеспокоены недостаточным количеством иностранной валюты, хранящейся в отечественных российских банках.

Дословно WP: "Документы, о которых ранее не сообщалось, дают редкое представление о понимании Вашингтоном эффективности собственных экономических мер, а также о том, какую реакцию они встретили в России, где, по данным американской разведки, высшие должностные лица, ведомства и персонал олигархов переживают болезненные перебои и приспосабливаются к ним".

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