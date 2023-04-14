Продолжаются тяжелые бои за Бахмут – сводка

Силы обороны ведут тяжелые бои за город Бахмут, всего за сутки на разных направлениях они отбили 49 вражеских атак.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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За прошедшие сутки благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизму наших воинов было отражено 49 атак противника".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 19 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В частности, под обстрелами оказались населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище, Николаевка и Бударки на Харьковщине.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах Богдановки и Предтечино, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Новодмитровка, Курдюмовка, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Северного, совершил артиллерийские обстрелы, в частности, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Нетайлово, Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении за минувшие сутки защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Великая Новоселка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Ольговское, Красное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степногорск Запорожской области; Степановка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.