Оккупанты атакуют Бахмут и Марьинку, за сутки отражено 40 атак - Генштаб

Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, в течение суток было отбито около 40 атак противника.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: В течение суток оккупанты нанесли 6 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них - из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск. Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем применяет тактику террора против мирного населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь.

В течение суток российские оккупанты обстреляли населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерно и Землянки на Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Двуречанское, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы и неподалеку Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отбили около 15 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов. Среди них Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где подразделения сил обороны Украины отбили около 15 атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток осуществил обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого соприкосновения. Среди них - Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Оккупанты продолжают использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. Так, после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы № 2 города Горловка, раненых российских военнослужащих переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода. Сейчас в этих гражданских медицинских учреждениях работает около 185 российских медиков. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.