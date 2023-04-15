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Канада разворачивает три симулятора для обучения украинских экипажей Leopard 2

"Европейская правда"Суббота, 15 апреля 2023, 12:28

В дополнение к восьми переданным танкам Leopard 2, Канада разворачивает также три симулятора огневых средств для подготовки экипажей украинских танкистов, которые будут работать с ними.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила министр обороны Анита Ананд.

"В дополнение к восьми танкам Leopard 2, которые мы доставили в Польшу, Канада также развернула три симулятора огневых средств танка Leopard, чтобы помогать украинским экипажам танкистов освоить управление и тактику", – написала министр, добавив, что Канада продолжит комплексную поддержку Украины.

Перед тем 14 апреля она объявила, что все обещанные Канадой "Леопарды" для Украины уже в Польше.

Ранее сообщалось, что Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни, доставка завершится до конца апреля, а обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину 27 марта.

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Темы: Канадаоружиевойна
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