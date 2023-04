Канада разворачивает три симулятора для обучения украинских экипажей Leopard 2

В дополнение к восьми переданным танкам Leopard 2, Канада разворачивает также три симулятора огневых средств для подготовки экипажей украинских танкистов, которые будут работать с ними.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила министр обороны Анита Ананд.

"В дополнение к восьми танкам Leopard 2, которые мы доставили в Польшу, Канада также развернула три симулятора огневых средств танка Leopard, чтобы помогать украинским экипажам танкистов освоить управление и тактику", – написала министр, добавив, что Канада продолжит комплексную поддержку Украины.

In addition to the eight Leopard 2 tanks that we’ve delivered to Poland, Canada has deployed three Leopard gunnery simulators to help train Ukrainian tank crews on the operation and tactics of these tanks.



