Канада розгортає три симулятори для навчання українських екіпажів Leopard 2
На додачу до восьми переданих танків Leopard 2, Канада розгортає також три симулятори вогневих засобів для підготовки екіпажів українських танкістів, які будуть працювати з ними.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила міністерка оборони Аніта Ананд.
"На додачу до восьми танків Leopard 2, які ми доставили у Польщу, Канада також розгорнула три симулятори вогневих засобів танка Leopard, щоб допомагати українським екіпажам танкістів освоїти керування і тактику", – написала міністерка, додавши, що Канада продовжить комплексну підтримку України.
In addition to the eight Leopard 2 tanks that we’ve delivered to Poland, Canada has deployed three Leopard gunnery simulators to help train Ukrainian tank crews on the operation and tactics of these tanks.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 14, 2023
Our support for Ukraine is comprehensive – and it will continue. pic.twitter.com/653xfpNISv
Перед тим 14 квітня вона оголосила, що усі обіцяні Канадою "Леопарди" для України вже у Польщі.
Раніше повідомлялося, що Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, доставка завершиться до кінця квітня, а обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 прибули в Україну 27 березня.