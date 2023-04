Канада розгортає три симулятори для навчання українських екіпажів Leopard 2

На додачу до восьми переданих танків Leopard 2, Канада розгортає також три симулятори вогневих засобів для підготовки екіпажів українських танкістів, які будуть працювати з ними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила міністерка оборони Аніта Ананд.

"На додачу до восьми танків Leopard 2, які ми доставили у Польщу, Канада також розгорнула три симулятори вогневих засобів танка Leopard, щоб допомагати українським екіпажам танкістів освоїти керування і тактику", – написала міністерка, додавши, що Канада продовжить комплексну підтримку України.

In addition to the eight Leopard 2 tanks that we’ve delivered to Poland, Canada has deployed three Leopard gunnery simulators to help train Ukrainian tank crews on the operation and tactics of these tanks.



Our support for Ukraine is comprehensive – and it will continue. pic.twitter.com/653xfpNISv