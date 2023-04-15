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Канада розгортає три симулятори для навчання українських екіпажів Leopard 2

"Європейська правда"Субота, 15 квітня 2023, 12:28

На додачу до восьми переданих танків  Leopard 2, Канада розгортає також три симулятори вогневих засобів для підготовки екіпажів українських танкістів, які будуть працювати з ними. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила міністерка оборони Аніта Ананд. 

"На додачу до восьми танків Leopard 2, які ми доставили у Польщу, Канада також розгорнула три симулятори вогневих засобів танка Leopard, щоб допомагати українським екіпажам танкістів освоїти керування і тактику", – написала міністерка, додавши, що Канада продовжить комплексну підтримку України. 

Перед тим 14 квітня вона оголосила, що усі обіцяні Канадою "Леопарди" для України вже у Польщі. 

Раніше повідомлялося, що Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, доставка завершиться до кінця квітня, а обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 прибули в Україну 27 березня.

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Теми: Канадазброявійна
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