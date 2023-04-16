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Италия передала Украине часть самоходных гаубиц М109 – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 16 апреля 2023, 15:39

Италия передала и планирует передать Украине в ближайшее время в целом 60 самоходных артиллерийских гаубиц М109.

Об этом стало известно итальянскому изданию La Republica, сообщает "Европейская правда".

Как утверждает издание, десятки гаубиц были отремонтированы за счет США, и некоторые из них уже находятся на передовой. Решение о передаче этих системы приняло еще правительство Марио Драги.

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"Уже несколько недель подряд на видео, снятых в Украине, видно, как мощные M109L ведут огонь по российским позициям. Таким образом, они свидетельствуют о важности вклада Италии в военные операции сопротивления", – говорится в публикации издания.

По данным источников издания, в целом шестьдесят гаубиц уже предоставлено киевским войскам или будет поставлено в ближайшем будущем.

Напомним, Италия совместно с Францией обещала передать Украине комплексы SAMP/T-MAMBA, украинские военные вероятно уже прошли обучение на них. 

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Кроме того, Италия планировала передать и другие системы ПВО.

Также министр иностранных дел Италии Антонио Таяни анонсировал проведение в конце апреля конференции по вопросам восстановления Украины.

Темы: оружиеИталия
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