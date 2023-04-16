Италия передала Украине часть самоходных гаубиц М109 – СМИ

Италия передала и планирует передать Украине в ближайшее время в целом 60 самоходных артиллерийских гаубиц М109.

Об этом стало известно итальянскому изданию La Republica, сообщает "Европейская правда".

Как утверждает издание, десятки гаубиц были отремонтированы за счет США, и некоторые из них уже находятся на передовой. Решение о передаче этих системы приняло еще правительство Марио Драги.

"Уже несколько недель подряд на видео, снятых в Украине, видно, как мощные M109L ведут огонь по российским позициям. Таким образом, они свидетельствуют о важности вклада Италии в военные операции сопротивления", – говорится в публикации издания.

По данным источников издания, в целом шестьдесят гаубиц уже предоставлено киевским войскам или будет поставлено в ближайшем будущем.

Напомним, Италия совместно с Францией обещала передать Украине комплексы SAMP/T-MAMBA, украинские военные вероятно уже прошли обучение на них.

Кроме того, Италия планировала передать и другие системы ПВО.

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Также министр иностранных дел Италии Антонио Таяни анонсировал проведение в конце апреля конференции по вопросам восстановления Украины.