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Медведчук: Сейчас я постоянно живу в Москве, "вынужденно"

Елена РощинаЧетверг, 16 февраля 2023, 20:28
Медведчук: Сейчас я постоянно живу в Москве, вынужденно
Виктор Медведчук, архивное фото РИА Новости

Предатель Украины, кум российского президента Виктор Медведчук, которого в сентябре 2022 года передали России в рамках обмена пленными, признался, что теперь живет в Москве.

Источник: Виктор Медведчук в интервью "Первому каналу", которое цитируют Meduza и РБК

Прямая речь Медведчука: "Я раньше приезжал в Москву по различным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве, вынужденно. Я не покидал Украину, меня обменяли".

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Детали: Также Медведчук сообщил "Первому каналу", что виделся со своей младшей дочерью Дарьей. Ранее СМИ выяснили, что дочь Медведчука живет в Москве как минимум с 2021 года и учится в Высшей школе экономики. Также, вероятно, с ней живет ее мать Оксана Марченко – третья супруга Медведчука.

Говоря о своем задержании в Украине в 2021 году по обвинению в госизмене, Медведчук назвал тот день "самым тяжелым в жизни", а свое преследование описал как "страшное горе для семьи". 

Медведчук сказал, что физического насилия к нему украинские следователи не применяли, а психологическое "давление оказывалось постоянно".

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В январе Медведчук в интервью RT говорил, что об обмене, который состоялся в ночь на 22 сентября, он узнал за сутки.

"21-го меня перемещали сначала на самолете в Польшу, где я находился в самолете фактически 12 или 14 часов… Но я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, и где я уже вышел, увидел российский самолет и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место", – рассказывал кум Путина.

Этому предшествовало: Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что после неудачной попытки захватить всю Украину в Кремле вынашивают план "Б", предложения к которому должен готовить Виктор Медведчук.

Перед тем Виктор Медведчук заявлял о планах создать новое политическое движение в Украине для того, чтобы якобы объединить "оппонентов" Владимира Зеленского.

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Темы: МедведчукРосcиягосизмена
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