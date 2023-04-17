Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров прилетел в Бразилию для встречи с президентом, который сделал громкие заявления об Украине

Елена РощинаПонедельник, 17 апреля 2023, 19:03
Лавров прилетел в Бразилию для встречи с президентом, который сделал громкие заявления об Украине
Сергей Лавров прибыл в Бразилию, фото МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где планирует встретиться не только со своим бразильским коллегой, но и с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Источник: CNN, МИД России в Telegram  

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля прибыл в Бразилию с "рабочим визитом".

Реклама:
 
Лаврова встретили в Бразилии
Фото МИД РФ

Он прибыл в Министерство иностранных дел Бразилии, глава МИД страны Маура Виейра встретил его с почетным караулом.

 
Сергей Лавров и Маура Виейра
Фото МИД РФ

Кроме того, Лавров встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в понедельник.

Перед этим Лула летал на переговоры в Пекин (Китай) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.
  • МИД Украины в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.
  • 15 апреля да Силва заявил, что Соединенные Штаты должны "прекратить поощрять" войну в Украине.
  • 16 апреля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что обсуждал в Китае и ОАЭ совместное посредничество в урегулировании войны России в Украине, а также выступил за формирование "политической G20" для прекращения войны.

Темы: РосcияБразилияУкраинамеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
Росcия
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
Пять украинских кейсов для порабощенных народов Росии
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: