Лавров прилетел в Бразилию для встречи с президентом, который сделал громкие заявления об Украине
Понедельник, 17 апреля 2023, 19:03
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где планирует встретиться не только со своим бразильским коллегой, но и с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Источник: CNN, МИД России в Telegram
Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля прибыл в Бразилию с "рабочим визитом".
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Он прибыл в Министерство иностранных дел Бразилии, глава МИД страны Маура Виейра встретил его с почетным караулом.
Кроме того, Лавров встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в понедельник.
Перед этим Лула летал на переговоры в Пекин (Китай) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
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Предыстория:
- 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.
- МИД Украины в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.
- 15 апреля да Силва заявил, что Соединенные Штаты должны "прекратить поощрять" войну в Украине.
- 16 апреля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что обсуждал в Китае и ОАЭ совместное посредничество в урегулировании войны России в Украине, а также выступил за формирование "политической G20" для прекращения войны.