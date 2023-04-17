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Лавров прилетел в Бразилию для встречи с президентом, который сделал громкие заявления об Украине

Елена РощинаПонедельник, 17 апреля 2023, 19:03
Лавров прилетел в Бразилию для встречи с президентом, который сделал громкие заявления об Украине
Сергей Лавров прибыл в Бразилию, фото МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где планирует встретиться не только со своим бразильским коллегой, но и с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Источник: CNN, МИД России в Telegram  

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля прибыл в Бразилию с "рабочим визитом".

 
Лаврова встретили в Бразилии
Фото МИД РФ

Он прибыл в Министерство иностранных дел Бразилии, глава МИД страны Маура Виейра встретил его с почетным караулом.

 
Сергей Лавров и Маура Виейра
Фото МИД РФ

Кроме того, Лавров встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в понедельник.

Перед этим Лула летал на переговоры в Пекин (Китай) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.
  • МИД Украины в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.
  • 15 апреля да Силва заявил, что Соединенные Штаты должны "прекратить поощрять" войну в Украине.
  • 16 апреля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что обсуждал в Китае и ОАЭ совместное посредничество в урегулировании войны России в Украине, а также выступил за формирование "политической G20" для прекращения войны.

Темы: РосcияБразилияУкраинамеждународные отношения
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