Лавров прилетел в Бразилию для встречи с президентом, который сделал громкие заявления об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию, где планирует встретиться не только со своим бразильским коллегой, но и с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Источник: CNN, МИД России в Telegram

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 апреля прибыл в Бразилию с "рабочим визитом".

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Лаврова встретили в Бразилии Фото МИД РФ

Он прибыл в Министерство иностранных дел Бразилии, глава МИД страны Маура Виейра встретил его с почетным караулом.

Сергей Лавров и Маура Виейра Фото МИД РФ

Кроме того, Лавров встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в понедельник.

Перед этим Лула летал на переговоры в Пекин (Китай) и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

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