Лавров прилетів до Бразилії для зустрічі з президентом, який зробив гучні заяви про Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Бразилії, де планує зустрітися не лише зі своїм бразильським колегою, а й з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Джерело: CNN, МЗС Росії в Telegram

Деталі: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 квітня прибув до Бразилії з "робочим візитом".

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Лаврова зустріли в Бразилії Фото МЗС РФ

Він прибув до Міністерства закордонних справ Бразилії, голова МЗС країни Маура Вієйра зустрів його з почесною вартою.

Сергій Лавров і Маура Вієйра Фото МЗС РФ

Крім того, Лавров зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою в понеділок.

Перед цим Лула літав на переговори до Пекіна (Китай) та Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

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