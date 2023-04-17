Лавров прилетів до Бразилії для зустрічі з президентом, який зробив гучні заяви про Україну
Понеділок, 17 квітня 2023, 19:03
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Бразилії, де планує зустрітися не лише зі своїм бразильським колегою, а й з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.
Джерело: CNN, МЗС Росії в Telegram
Деталі: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 квітня прибув до Бразилії з "робочим візитом".
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Він прибув до Міністерства закордонних справ Бразилії, голова МЗС країни Маура Вієйра зустрів його з почесною вартою.
Крім того, Лавров зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою в понеділок.
Перед цим Лула літав на переговори до Пекіна (Китай) та Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).
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Передісторія:
- 6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.
- МЗС України у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.
- 15 квітня да Сілва заявив, що Сполучені Штати повинні "припинити заохочувати" війну в Україні.
- 16 квітня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що обговорював у Китаї та ОАЕ спільне посередництво у врегулюванні війни Росії в Україні, а також виступив за формування "політичної G20" для припинення війни.