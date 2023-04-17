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Лавров прилетів до Бразилії для зустрічі з президентом, який зробив гучні заяви про Україну

Олена РощінаПонеділок, 17 квітня 2023, 19:03
Лавров прилетів до Бразилії для зустрічі з президентом, який зробив гучні заяви про Україну
Сергій Лавров прибув до Бразилії, фото МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Бразилії, де планує зустрітися не лише зі своїм бразильським колегою, а й з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Джерело: CNN, МЗС Росії в Telegram  

Деталі: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 квітня прибув до Бразилії з "робочим візитом".

 
Лаврова зустріли в Бразилії
Фото МЗС РФ

Він прибув до Міністерства закордонних справ Бразилії, голова МЗС країни Маура Вієйра зустрів його з почесною вартою.

 
Сергій Лавров і Маура Вієйра
Фото МЗС РФ

Крім того, Лавров зустрінеться з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою в понеділок.

Перед цим Лула літав на переговори до Пекіна (Китай) та Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

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Теми: РосіяБразиліяУкраїнаміжнародні відносини
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