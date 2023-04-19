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Генштаб озвучил зарплаты военных: просит не заниматься популизмом относительно 30 тысяч

Станислав ПогориловСреда, 19 апреля 2023, 17:01
Генштаб озвучил зарплаты военных: просит не заниматься популизмом относительно 30 тысяч
Фото: Getty Images

В Генеральном штабе ВСУ дали объяснения относительно размера вознаграждений военным и призвали прекратить заниматься популизмом.

Источник: пресс-служба Генштаба ВСУ

Дословно: "Общество обсуждает достаточно чувствительный вопрос, а именно: решение парламента вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30-ти тысяч гривен. Солдат, который несет службу и защищает страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивированным. Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка, или Авдеевка. Каждый день обороны Украины - дается нам очень высокой ценой. Ценой жизни и здоровья наших защитников.

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Поэтому сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы".

Детали: По данным Генштаба, в частности, 100 тысяч гривен в месяц, как и раньше, сохранены защитникам, которые воюют непосредственно на переднем крае.

30 тысяч выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

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Если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются. Вместе с тем, с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного обеспечения был повышен до 20 100 гривен.

"Убеждены, что в Вооруженных силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальной напряженности в боевых подразделениях и с уважением относиться к тем воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", - говорится в сообщении.

Что предшествовало:

  • 10 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект с правкой, возвращающей выплату 30 тысяч гривен для украинских военных, находящихся вне мест боевых действий.
  • В тот же день народный депутат от фракции "Голос" Владимир Цабаль подал постановление, которым было заблокировано подписание этого законопроекта спикером Верховной Рады. "Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседаний Рады", - пояснил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Темы: зарплатыВооруженные силывойнаУкраина
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