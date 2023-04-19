Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб озвучив зарплати військових: просить не займатись популізмом щодо 30 тисяч

Станіслав ПогоріловСереда, 19 квітня 2023, 17:01
Генштаб озвучив зарплати військових: просить не займатись популізмом щодо 30 тисяч
Фото: Getty Images

В Генеральному штабі ЗСУ дали пояснення щодо розміру винагород військовим та закликали припинити займатись популізмом.

Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30-ти тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України - дається нам дуже високою ціною. Ціною життя та здоров’я наших захисників.

Реклама:

Тому наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці".

Деталі: За даними Генштаба, зокрема, 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.

30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Разом з тим, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень.

"Переконані, що у Збройних силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", - говориться у повідомленні.

Що було раніше:

  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій.
  • Того ж дня народний депутат від фракції "Голос" Володимир Цабаль подав постанову, якою було заблоковано підписання цього законопроєкту спікером Верховної Ради. "Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради", - пояснив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Теми: зарплатиЗбройні силивійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Маляр каже, що контрнаступальні заходи вже відбуваються на сході
До України прибули системи Patriot ще від двох країн
Повітряні сили показали вибухове знищення "Шахеда" в ніч на 19 квітня
У Бахмуті тривають динамічні бої, місто стоїть – Сирський
Останні новини
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
Усі новини...
Реклама: