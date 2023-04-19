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Генштаб озвучив зарплати військових: просить не займатись популізмом щодо 30 тисяч

Станіслав ПогоріловСереда, 19 квітня 2023, 17:01
Генштаб озвучив зарплати військових: просить не займатись популізмом щодо 30 тисяч
Фото: Getty Images

В Генеральному штабі ЗСУ дали пояснення щодо розміру винагород військовим та закликали припинити займатись популізмом.

Джерело: пресслужба Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме: рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30-ти тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим. Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України - дається нам дуже високою ціною. Ціною життя та здоров’я наших захисників.

Тому наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці".

Деталі: За даними Генштаба, зокрема, 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.

30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Разом з тим, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень.

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"Переконані, що у Збройних силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", - говориться у повідомленні.

Що було раніше:

  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт з правкою, що повертає виплату 30 тисяч гривень для українських військових, які перебувають поза місцями бойових дій.
  • Того ж дня народний депутат від фракції "Голос" Володимир Цабаль подав постанову, якою було заблоковано підписання цього законопроєкту спікером Верховної Ради. "Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради", - пояснив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Теми: зарплатиЗбройні силивійнаУкраїна
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