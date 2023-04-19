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ВСУ поразили два склада с боеприпасами врага – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 апреля 2023, 18:30
ВСУ поразили два склада с боеприпасами врага – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины за сутки поразили два склада с боеприпасами и отбили более 40 атак врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада с боеприпасами противника.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности применил 12 БпЛА типа "Шахед-136", 10 из которых были уничтожены нашими защитниками. 

Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник, ценой больших потерь, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 

В течение суток на указанных участках фронта, отражено более 40 атак врага. Ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Волфино, Катериновка и Кондратьевка Сумской области, а также Стрелечья, Огирцево, Волчанск, Петропавловка, Караичное, Землянки и Отрадное на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населенного пункта Кременная. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. 

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действий в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Железнодорожное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка Херсонской области и город Херсон. 

В населенном пункте Кабычевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой "власти" по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койкомест. В новосозданное медицинское учреждение захватчиков до конца недели планируется прибытие российских военных врачей.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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