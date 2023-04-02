Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Избиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 21:16
Избиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском
Свято-Покровский кафедральный собор, фото: Суспільне Хмельницкий

В Хмельницком во время собрания проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП в ПЦУ, в храме состоялась первая молитва на украинском языке.

Источник: Суспільне со ссылкой на председателя ревизионной комиссии Юрия Смаля, hromadske, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram

Детали: Как сообщил Смаль, ключи от храма передали ревизионной комиссии, которую избрали горожане во время собрания.

По его словам, в собор зашла ревизионная комиссия, СМИ и предыдущий секретарь храма Александр Рыбчинский. Они описывают имущество.

ВИДЕО ДНЯ

По предварительным данным, на собрании официально зарегистрировалось 1235 человек.

В понедельник представители комиссии будут нести документы о перерегистрации религиозной общины в ОВА, добавил Смаль.

Вместе с тем, как сообщает корреспондент hromadske, в соборе уже состоялась первая молитва на украинском языке. Также люди в храме пели песни, в частности гимн Украины.

Первую украиноязычную молитву уже прокомментировал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, он также опубликовал видео молитвы.

Военный капеллан ВСУ архимандрит Даниил (Тарнавский) в комментарии hromadske рассказал, что сейчас "происходят официальные перерегистрационные мероприятия".

"Мы описываем имущество, которое принадлежит кафедральному собору, чтобы завтра здесь ничего не вынесли и не сказали, что кто-то что-то украл", - сказал он.

После этого собор опечатают, а впоследствии в церкви начнет проводить богослужения ПЦУ, утверждает Даниил.

Предыстория:

Темы: ХмельницкийПравославная Церковь УкраиныУПЦ МП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Хмельницкий
В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА
В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: