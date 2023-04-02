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Избиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 21:16
Избиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском
Свято-Покровский кафедральный собор, фото: Суспільне Хмельницкий

В Хмельницком во время собрания проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП в ПЦУ, в храме состоялась первая молитва на украинском языке.

Источник: Суспільне со ссылкой на председателя ревизионной комиссии Юрия Смаля, hromadske, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram

Детали: Как сообщил Смаль, ключи от храма передали ревизионной комиссии, которую избрали горожане во время собрания.

По его словам, в собор зашла ревизионная комиссия, СМИ и предыдущий секретарь храма Александр Рыбчинский. Они описывают имущество.

По предварительным данным, на собрании официально зарегистрировалось 1235 человек.

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В понедельник представители комиссии будут нести документы о перерегистрации религиозной общины в ОВА, добавил Смаль.

Вместе с тем, как сообщает корреспондент hromadske, в соборе уже состоялась первая молитва на украинском языке. Также люди в храме пели песни, в частности гимн Украины.

Первую украиноязычную молитву уже прокомментировал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, он также опубликовал видео молитвы.

Военный капеллан ВСУ архимандрит Даниил (Тарнавский) в комментарии hromadske рассказал, что сейчас "происходят официальные перерегистрационные мероприятия".

"Мы описываем имущество, которое принадлежит кафедральному собору, чтобы завтра здесь ничего не вынесли и не сказали, что кто-то что-то украл", - сказал он.

После этого собор опечатают, а впоследствии в церкви начнет проводить богослужения ПЦУ, утверждает Даниил.

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Темы: ХмельницкийПравославная Церковь УкраиныУПЦ МП
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