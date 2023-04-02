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Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 21:45
Ядерное оружие в Беларуси придвинут к западным границам – посол РФ
Борис Грызлов, фото "Единой России"

Российское тактическое ядерное оружие, которое планируется разместить в Беларуси, будет "придвинуто" к западным границам Союзного государства.

Источник: посол России в Минске Борис Грызлов в эфире белорусского телеканала СТВ, сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Оно (ядерное оружие – ИФ) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США".

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Детали: По его мнению, как никогда важен паритет в вопросе размещения ядерного оружия в мире.

"Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы - Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Турции, то и мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", - сказал Грызлов.

Он добавил, что "Россия и Беларусь – это территория Союзного государства, причем узаконенная, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное оружие".

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Посол напомнил, что к 1 июля должно быть подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

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Темы: БеларусьРосcияядерное оружие
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