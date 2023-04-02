Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
Российское тактическое ядерное оружие, которое планируется разместить в Беларуси, будет "придвинуто" к западным границам Союзного государства.
Источник: посол России в Минске Борис Грызлов в эфире белорусского телеканала СТВ, сообщает "Интерфакс"
Прямая речь: "Оно (ядерное оружие – ИФ) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США".
Детали: По его мнению, как никогда важен паритет в вопросе размещения ядерного оружия в мире.
"Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы - Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Турции, то и мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", - сказал Грызлов.
Он добавил, что "Россия и Беларусь – это территория Союзного государства, причем узаконенная, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное оружие".
Посол напомнил, что к 1 июля должно быть подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Предыстория:
- 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем обращении к народу заговорил о возможности размещения российского стратегического ядерного оружия на белорусской территории.
- Президент Владимир Зеленский считает, что решением расположить в Беларуси ядерное оружие Путин пытается показать Китаю хоть какую-то субъектность.