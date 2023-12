Резников рассказал, о чем будут говорить на юбилейном "Рамштайн"

На встрече Контактной группы по обороне Украины 21 апреля союзники будут говорить не только о ближайших потребностях, но и о стратегии на весь 2023 год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом перед началом встречи рассказал в своем Twitter министр обороны Алексей Резников.

Министр напомнил, что в этот день исполняется годовщина со дня основания формата "Рамштайн".

#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what's been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel…