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Резников рассказал, о чем будут говорить на юбилейном "Рамштайн"

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 11:17

На встрече Контактной группы по обороне Украины 21 апреля союзники будут говорить не только о ближайших потребностях, но и о стратегии на весь 2023 год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом перед началом встречи рассказал в своем Twitter министр обороны Алексей Резников.

Министр напомнил, что в этот день исполняется годовщина со дня основания формата "Рамштайн".

"В повестке дня – анализ того, что уже сделано, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных сил и распределение программ поддержки между всеми силами обороны Украины. Мы чувствуем поддержку партнеров и продолжим работать на победу", – отметил Резников.

Ранее сообщалось, что на встрече западных союзников в формате "Рамштайн" на этой неделе Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов, опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что на новой встрече формата "Рамштайн" могут обсуждать какие-то новые виды оружия, но важной задачей остается поддержание боеспособности уже имеющихся у Украины систем.

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Темы: РезниковРамштайнМинобороныоружие
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