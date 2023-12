Резніков розповів, про що говоритимуть на ювілейному "Рамштайні"

На зустрічі Контактної групи з оборони України 21 квітня союзники говоритимуть не лише про найближчі потреби, а й стратегію на увесь 2023 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед початком зустрічі розповів у своєму Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр нагадав, що цього дня виповнюється річниця від заснування формату "Рамштайн".

"У порядку денному – аналіз того, що вже зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм підтримки між усіма силами оборони України. Ми відчуваємо підтримку партнерів і продовжимо працювати на перемогу", – зазначив Резніков.

#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what’s been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy