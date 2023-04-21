Резніков розповів, про що говоритимуть на ювілейному "Рамштайні"

На зустрічі Контактної групи з оборони України 21 квітня союзники говоритимуть не лише про найближчі потреби, а й стратегію на увесь 2023 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед початком зустрічі розповів у своєму Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр нагадав, що цього дня виповнюється річниця від заснування формату "Рамштайн".

"У порядку денному – аналіз того, що вже зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм підтримки між усіма силами оборони України. Ми відчуваємо підтримку партнерів і продовжимо працювати на перемогу", – зазначив Резніков.

#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what’s been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Раніше повідомлялося, що на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", що проходитиме в очному форматі у Німеччині, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що значний дефіцит засобів ППО може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що на новій зустрічі формату "Рамштайн" можуть обговорювати якісь нові види зброї, але важливим завданням залишається підтримання боєздатності вже наявних в України систем.