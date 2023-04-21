Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков розповів, про що говоритимуть на ювілейному "Рамштайні"

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 11:17

На зустрічі Контактної групи з оборони України 21 квітня союзники говоритимуть не лише про найближчі потреби, а й стратегію на увесь 2023 рік. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед початком зустрічі розповів у своєму Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр нагадав, що цього дня виповнюється річниця від заснування формату "Рамштайн". 

"У порядку денному – аналіз того, що вже зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм підтримки між усіма силами оборони України. Ми відчуваємо підтримку партнерів і продовжимо працювати на перемогу", – зазначив Резніков. 

Раніше повідомлялося, що на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", що проходитиме в очному форматі у Німеччині, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що значний дефіцит засобів ППО може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що на новій зустрічі формату "Рамштайн" можуть обговорювати якісь нові види зброї, але важливим завданням залишається підтримання боєздатності вже наявних в України систем.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РезніковРамштайнМіноборонизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Резніков
Резніков підтвердив прибуття ще однієї системи IRIS-T в Україну
Резніков: ЗРК Patriot прибули в Україну
Резніков показав, як виглядають зблизька передані Францією "колісні танки"
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: