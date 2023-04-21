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Резніков розповів, про що говоритимуть на ювілейному "Рамштайні"

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 11:17

На зустрічі Контактної групи з оборони України 21 квітня союзники говоритимуть не лише про найближчі потреби, а й стратегію на увесь 2023 рік. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед початком зустрічі розповів у своєму Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр нагадав, що цього дня виповнюється річниця від заснування формату "Рамштайн". 

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"У порядку денному – аналіз того, що вже зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм підтримки між усіма силами оборони України. Ми відчуваємо підтримку партнерів і продовжимо працювати на перемогу", – зазначив Резніков. 

Раніше повідомлялося, що на зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн", що проходитиме в очному форматі у Німеччині, Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що значний дефіцит засобів ППО може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що на новій зустрічі формату "Рамштайн" можуть обговорювати якісь нові види зброї, але важливим завданням залишається підтримання боєздатності вже наявних в України систем.

Теми: РезніковРамштайнМіноборонизброя
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