СБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет

Скриншот из видео с самолетом, которое российский пилот присылал украинским военным для подтверждения своих намерений

Служба безопасности Украины расследует уголовное дело из-за неуспешной попытки украинских военных угнать российский самолет.

Источник: материал УП "Рейс Ростов – Кропивницкий. Как украинские военные вербовали российского пилота, а получили дело от СБУ"

Детали: С апреля по июль 2022 несколько мужчин, среди которых был военный Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолет.

Они разработали план, который, по словам участников операции, предполагал, что россиянину дадут "квадрат", в котором он в оговоренное время влетит в воздушное пространство Украины.

Перед российскими диспетчерами пилот должен был имитировать аварию. Украина объявила бы о взятии пилота в плен. Россиянин и его семья получили бы деньги и новые документы.

Кроме того, готовя операцию, украинские военные и силовики выпытывали у российских пилотов информацию о том, кто отдает им приказы, где они выполняют свои задачи, кто курирует их работу и т.д.

В то же время российские спецслужбы вели собственную игру, пытаясь выведать у украинских военных секретную информацию. Участники операции уверяют, что не выдавали врагу никаких данных. По их словам, операция была согласована в СБУ и Генштабе.

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По договоренности, россиянин с самолетом должен был сесть 23 июля на аэродром "Канатово" под Кропивницким. Однако пилот не прилетел, аэродром в то утро обстреляли российскими ракетами. Один украинский военный погиб, были повреждены здания и военная техника.

События операции публично подтвердил журналист-расследователь Христо Грозев, фиксировавший общение военных с россиянами, а также собеседник УП в Главном управлении разведки. Инициаторы операции обращались в ГУР для сотрудничества, однако там отказались, считая идею бесперспективной.

В августе 2022 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статьям "государственная измена" и "превышение власти". Наказание по этим статьям достигает пожизненного заключения.

По версии следствия, военный Червинский якобы не согласовал операцию с разведкой, чем превысил свои полномочия. Он же, по утверждению СБУ, самостоятельно отправил военных на аэродром для встречи самолета.

На запрос "Украинской правды" Служба безопасности отказалась сообщать детали дела, ссылаясь на тайну следствия. Силы специальных операций не ответили на просьбу УП о комментарии. Офис президента, которого экс-разведчик Червинский обвиняет в давлении, от комментария отказался.

Сам Червинский считает преследование политически мотивированным. Он связывает его с так называемым "вагнергейтом" – сорванной операцией 2020 года по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Дополнено: После выхода материала СБУ предоставила "Украинской правде" дополнительный комментарий. Силовики говорят: от обстрела, который "спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих", погиб командир воинской части, 17 защитников получили ранения, были полностью уничтожены 2 боевых истребителя, взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Операция, по утверждению СБУ, "была проведена, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами", а враг якобы получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.

Что было раньше: Червинский был одним из разведчиков, организовавших в 2020 году операцию по задержанию российских боевиков группы "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там служащие ЧВК должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине.

Эта операция сорвалась, вылет "вагнеровцев" отложили, а тем временем их задержали в Минске.

Когда эта история стала публичной, то получила название "вагнергейт". Несколько разведчиков публично обвинили Офис президента в давлении и срыве операции. Среди них был и Червинский. Ему вместе с несколькими коллегами аннулировали загранпаспорта и уволили из разведки.

Знать больше: "Рейс Ростов – Кропивницкий. Как украинские военные вербовали российского пилота, а получили дело от СБУ"