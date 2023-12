МИД: Украине нужно в 10 раз больше военной помощи, чтобы завершить войну в этом году

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно получить в 10 раз большую военную помощь, чем она получила от союзников до сих пор, чтобы завершить войну в этом году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

We are thankful to our allies for their military help. But: it is not enough. Ukraine needs 10 times more to finish russian aggression this year. Thus we call upon our partners to cross all artificial red lines & devote 1% of GDP for 🇺🇦weapons deliveries👇🏻https://t.co/SkLyB8RQ6j pic.twitter.com/q62UTa9lSg

