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МЗС: Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб завершити війну цього року

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 18:04
МЗС: Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб завершити війну цього року
АНДРІЙ МЕЛЬНИК. ФОТО З САЙТУ МЗС

Заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив, що Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року", – заявив Мельник у своєму Twitter.

Він закликав партнерів України перейти всі "штучні червоні лінії" і виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні. 

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Також у токшоу Суспільного "Новий відлік" Мельник нагадав, що, за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, всі учасники міжнародної коаліції надали Україні збройну допомогу загалом на 55 млрд доларів.

"Велика нібито цифра. Але якщо порівняти цю війну з Другою світовою війною, а, на жаль, паралелей стає все більше, то тоді, лише якщо взяти ленд-ліз американського уряду, було надано у цінах 1940-их років допомоги на понад 50 млрд доларів. У теперішніх цінах це десь 700-800 млрд доларів…

Наші союзники повинні усвідомити масштаб цієї війни, допомога має бути збільшена щонайменше в 10 разів прямо зараз", – зазначив заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, за підсумками 11-го засідання у форматі "Рамштайн" 21 квітня очільник Пентагону Остін оголосив, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams.

Генеральний секретар НАТО у кулуарах засідання висловив впевненість, що Україна готова відвоювати більше території на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських сил.

Теми: МЗСвійнадопомога Україні
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