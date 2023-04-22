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МЗС: Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб завершити війну цього року

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 18:04
МЗС: Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб завершити війну цього року
АНДРІЙ МЕЛЬНИК. ФОТО З САЙТУ МЗС

Заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив, що Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року", – заявив Мельник у своєму Twitter.

Він закликав партнерів України перейти всі "штучні червоні лінії" і виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні. 

Також у токшоу Суспільного "Новий відлік" Мельник нагадав, що, за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, всі учасники міжнародної коаліції надали Україні збройну допомогу загалом на 55 млрд доларів.

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"Велика нібито цифра. Але якщо порівняти цю війну з Другою світовою війною, а, на жаль, паралелей стає все більше, то тоді, лише якщо взяти ленд-ліз американського уряду, було надано у цінах 1940-их років допомоги на понад 50 млрд доларів. У теперішніх цінах це десь 700-800 млрд доларів…

Наші союзники повинні усвідомити масштаб цієї війни, допомога має бути збільшена щонайменше в 10 разів прямо зараз", – зазначив заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, за підсумками 11-го засідання у форматі "Рамштайн" 21 квітня очільник Пентагону Остін оголосив, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams.

Генеральний секретар НАТО у кулуарах засідання висловив впевненість, що Україна готова відвоювати більше території на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських сил.

Теми: МЗСвійнадопомога Україні
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