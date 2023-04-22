За Бахмут идут тяжелые бои, возле Марьинки отражены многочисленные атаки – сводка Генштаба

Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, в районе Марьинки в течение суток Силы обороны отразили многочисленные атаки противника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 3 ракетных, 24 авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без особых изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Орликовка Черниговской области; совершил обстрелы населенных пунктов Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфино, Кореневка, Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлинск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григорьевка, Хромовое и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалиново Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Береговое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и 1 склад боеприпасов противника.