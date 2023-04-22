Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За Бахмут идут тяжелые бои, возле Марьинки отражены многочисленные атаки – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 22 апреля 2023, 18:50
За Бахмут идут тяжелые бои, возле Марьинки отражены многочисленные атаки – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, в районе Марьинки в течение суток Силы обороны отразили многочисленные атаки противника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 3 ракетных, 24 авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них было отражено около 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без особых изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Орликовка Черниговской области; совершил обстрелы населенных пунктов Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфино, Кореневка, Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлинск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григорьевка, Хромовое и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Новокалиново Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Береговое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и 1 склад боеприпасов противника.

Темы: ГенштабвойнаБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, фотоКитай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ

фотоЗеленский назначил посла в Китае

фото, видеоНа Кипре загорелся российский культурный центр: кто-то бросил коктейль Молотова

фотоПрезидент Италии высказался за скорейшее вступление Украины в ЕС

Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Рис по 26 грн за кг: ГУР покупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны

Все новости...
Генштаб
В Энергодаре оккупанты наблюдают за украинцами, усилили давление на работников ЗАЭС – Генштаб
РФ не пропустила на свою территорию раненых оккупантов, часть из них умерла – Генштаб
Силы обороны отбили 30 атак врага, эпицентром остается Бахмут – сводка Генштаба
Последние новости
16:49
В Париже приветствовали разговор Зеленского и лидера Китая, о котором просил Макрон
16:43
"Укрэнерго" проверят из-за остановки экспорта в Словакию: убытки составляют до 20 млн в сутки
16:36
В университете Богомольца не имеют данных о медобразовании "психотерапевта" Спартака Субботы
16:30
обновлено, фотоКитай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ
16:12
Украина выменяла у России еще 44 пленных, среди них 2 гражданских
16:07
Итальянское агентство SACE выделит дополнительный миллиард евро для Украины - Шмыгаль
15:50
видеоКомандующий Воздушных сил протестировал ЗРК "Patriot"
15:45
Boeing ликвидирует "дочку" в Беларуси
15:42
фотоЗеленский назначил посла в Китае
15:32
Домашние рабочие: трудоустройство в домохозяйствах станет официальным
Все новости...
Реклама: