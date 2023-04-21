Пригожин заявил, что сын Пескова воевал в составе ЧВК "Вагнер"

Главарь карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова "отслужил" простым артиллеристом в составе ЧВК "Вагнер".

Источник: Пригожин в видео российских так называемых "военкоров", которое распространяет его пресс-служба

Прямая речь: "Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек - Дмитрий Песков, который в свое время прославился законченным либералом, своего сына отправил, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом".

Отработал абсолютно нормально, простым артиллеристом по колено в грязи, в г***е на "Урагане".

Детали: РосСМИ сообщают, что ранее Николай Песков якобы проходил срочную службу в рядах ракетных войск стратегического назначения.

Кроме того, на видео Пригожин жалуется на то, что в России начали создавать много карманных ЧВК.

По его словам, если бы ему дали несколько сотен тысяч человек (заключенных или кого-либо, ему все равно), то он бы сделал так, чтобы России не было стыдно и власти оккупантов могли бы лучше объяснить зачем вообще начала так называемую "СВО".

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Он также жалуется на обеспечение в российских захватчиков и называет это "геноцидом россиян".

Пригожин традиционно жалуется на Минобороны России, подчеркивая свой конфликт с чиновниками российской армии.

Что было раньше: В сентябре 2022 года российские ведущие канала "Популярная политика" в прямом эфире звонили сыну Пескова Николаю и под видом военкома предложили ему явиться для осмотра на следующий день. Сын Пескова отказался.

Тогда он заявил, что не соглашается идти на войну добровольцем. Песков-младший сказал, что "готов пойти" на войну, но по просьбе российского диктатора Владимира Путина: "Вот если Владимир Владимирович (Путин - ред.) мне скажет, что мне надо туда идти, я туда пойду".

При этом он подчеркивал свой статус и утверждал, что "это не совсем правильно, чтобы я там находился".

Напомним: