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Президент Литвы: Мы должны пересечь все "красные линии" в военной помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 22:33
Президент Литвы: Мы должны пересечь все красные линии в военной помощи Украине
Гитанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что союзники Украины должны предоставить всю необходимую военную помощь, в том числе по вооружению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

"Для меня совершенно ясно, что мы должны пересечь все красные линии. Иначе мы теряем время. Ежедневно людей убивают и пытают. Депортация детей – это обычное дело, как и бомбардировка объектов инфраструктуры. Оглядываясь назад, мы потеряли время из-за того, что долго колебались с принятием определенных решений. В конце концов, мы все равно пришли к этим решениям, но поздно и очень дорогой ценой. Мы должны быть очень решительными, потому что имеем дело с очень опасным агрессором, который не знает границ. Не надейтесь, что он когда-нибудь остановится – если ему удастся, он всегда будет продолжать", – сказал Науседа.

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На вопрос о том, имеет ли он ввиду также поставки западных истребителей Украине, Науседа ответил утвердительно.

"Да, некоторые страны уже поставляют другие типы самолетов. Воздушное пространство является важным элементом в этой войне. И для того, чтобы иметь возможность эффективно его защищать, нужны самолеты и больше систем противовоздушной обороны. Это важно не только для Украины, но и для нашей безопасности", – сказал он.

Науседа отметил, что в Германии произошло переосмысление вопроса помощи Украине, после чего другие страны также активизировались.

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"Многие красные линии, которые мы сами нарисовали, были пересечены. И решение Германии является позитивным сигналом не только для Украины, но и для всех других союзников по НАТО", – добавил он.

Ранее Науседа заявил, что вместо повторения заезженных фраз об открытых дверях НАТО необходимо найти конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны.

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Темы: ЛитваУкраинаоружиевойна
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